Отцепиха района пред руския културен център в София

Отцепен е районът пред руския културен център в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР). Пред Културния дом е намерен черен плик. На място има жандармерия и медицински екип. От СДВР посочиха, че се действа по процедура. Припомняме, че някои държави затвориха руските културни центрове, сред тях са Румъния (през 2023 г.) и Молдова (през 2023 г.).

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През март 2026 г. в Прага едва не подпалиха така нареченият „Руски дом“. Този център на кремълската пропаганда беше атакуван с коктейли „Молотов“. Нападението се случи вечерта на 26 март. "Неизвестни лица замеряха сградата на културния център с бутилки със запалителна смес“, разказа тогава директорът на институцията Игор Гиренко. Общо към сградата са били хвърлени шест коктейла "Молотов“. Половината от тях не са избухнали.

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