Христо Янев с остри критики към ЦСКА: Не мога да оправдая отношението на отбора!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе изключително разочарован от представянето на неговия тим в контролата с Полесие Житомир. Както е известно, „армейците“ се представиха много слабо и отстъпиха с 0:4 пред бронзовия медалист на Украйна. След последния съдийски сигнал наставникът на българския гранд бе категоричен, че няма как да оправдае отношение на неговите футболисти към срещата.

Христо Янев допълни, че е нормално футболистите да бъдат уморени и бавни по време на този етап от подготовката, но това по никакъв начин не ги оправдава за слабата игра. Младият специалист бе категоричен, че „червените“ трябва час по-скоро да променят начина си на мислене.

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„Трябва да сменим начина на мислене“

„Подходът на двата отбора беше коренно различен. За тях този мач беше битка. Това беше голямата разлика. Допуснахме много грешки. За три от четирите им гола и ние им помогнахме с нашите грешки. Нормално е футболистите да са уморени, да са бавни“.

„Не мога да оправдая отношението на отбора в този мач. Трябва по най-бързия начин да сменим начина на мислене и подхода в тези мачове. Доволен съм от старанието в тренировъчния процес, но това не е оправдание за показаното в днешния мач“, заяви наставникът на ЦСКА.

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