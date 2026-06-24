Украинци разкъсаха безидеен ЦСКА в Австрия

ЦСКА претърпя много тежка загуба във втората си контрола от подготвителния лагер на тима, който се провежда в Австрия. „Армейците“ отстъпиха с 0:4 пред украинския Полесие Житомир. Момчетата на Христо Янев се представиха много слабо и рядко стигаха до нещо по-опасно пред вратата на съперника. Както е известно, в първата си проверка „червените“ успяха да обърнат словенския Брине Гросупле и се поздравиха с успеха с 2:1.

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Полесие доминираше от самото начало на срещата

Футболистите на Полесие стартираха много активно срещата и още в 8-ата минута стигнаха до гол. Фьодор Лапоухов се намеси след удар от далечна дистанция на Бабенко, но топката попадна на крака на Филипов, който я прати в мрежата на „червените“. След около половин час игра ЦСКА можеше да изравни след разбъркване в наказателното поле. Стражът на украинците обаче бе на своя пост и отрази.

До края на първото полувреме Полесие имаше още три отлични възможности да вкара втори гол. С пропуски обаче се отличиха Раско, Брахару и Андриевски, чийто опасни удари не намериха очертанията на вратата на Фьодор Лапоухов.

Украинците вкараха три гола след почивката

В самото начало на второто полувреме Полесие стигна до втори гол. Факундо Родригес не изчисти добре една топка и я ритна в гърба на съперник. След това тя отиде в Йосефи, който матира Лапоухов. В 51-ата минута украинците реализираха трето попадение. То падна от дузпа и бе дело на Хайдучик. Наказателният удар бе даден за нарушение на Родригес срещу играч на тима от Житомир.

Полесие реализира четвъртия си гол в мача в средата на втората част, когато след рикошет в крака на Алекс Тунчев, топката излъга Димитър Евтимов. До края на срещата футболистите на ЦСКА така и не успяха да върнат поне едно попадение. В крайна сметка родният тим трябваше да се примири с поражението. Следващата контрола на „червените“ в Австрия е на 28 юни, неделя срещу полския Одра Ополе.

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