Хулио Веласкес избухна: Това не е футбол, а друг спорт! Накрая нямахме представа в коя минута се намираме

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обясни загубата от ЦСКА с множеството прекъсвания на играта, които са нарушили ритъма на отбора. Той смята, че "сините" са превъзхождали "червените" през първото полувреме, но през втората част не се е играло футбол заради непрестанните спирания на играта. Той обясни, че голът на ЦСКА е дошъл след хубаво изпълнение, но смята, че дори и в тази ситуация играчите му са загубили фокус след едно от поредните спирания на двубоя.

Мнението на Хулио Веласкес след загубата от ЦСКА

"Мач с две тотално различни полувремена. Първата част се игра футбол и определено превъзхождахме. Нормалното беше да се оттеглим с положителен резултат на почивката. Отборът много ми хареса през първото полувреме. Трябваше да оправим някои детайли, но в общи линии ми харесаха. Второто полувреме не ми хареса. Трябва да се извиним на феновете, че имаше 7-8 спирания на играта, защото това е друг спорт. Така не може да се поддържа ритъм и да се играе футбол", започна Веласкес.

Още: Христо Янев с огнени думи след Вечното дерби - зарадва се на "синя" липса и видя играчи на Левски от друг вид спорт

"ЦСКА вкара много хубав гол, може би ни вкараха, когато бяхме загубили фокус след едно от многото накъсвания на играта. Не бяхме добре подредени, за да се противопоставим на това положение. Както винаги отбелязвам, най-голямата отговорност носи треньорът. Трябваше да се настроим да вкараме на по-ранен етап с оглед на множеството накъсвания през второто полувреме. Дори и накрая нямахме представа в коя минута на мача се намираме. Разбира се, ние не трябваше да отговаряме по този начин. Подведохме се по техния начин на игра. Горд съм с моите футболисти. От всичко трябва да се извличат поуки", добави още той.

Още: ЦСКА надхитри Левски и разклати шампионските амбиции на "сините" в дерби с малко футбол и много нерви