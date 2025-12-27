4 ползи за здравето от взимането на гореща вана

Може да изисква повече усилия и повече гореща вода, отколкото кратък душ, но наслаждаването на малко по-дълга гореща вана прави много повече от просто пречистване на тялото, казват експерти. Известно е, че Уинстън Чърчил се е къпал два, понякога три пъти на ден и дори е диктувал писма, докато е лежал във ваната

Днес обаче, според някои проучвания, само шест от десет души се къпят от време на време, а броят на тези, които го правят ежедневно, е още по-малък. Въпреки това, експертите предупреждават, че по-честото къпане може да донесе значителни ползи за здравето, а потапянето в гореща вода може да има дългосрочни положителни ефекти върху сърцето, мускулите и психичното здраве.

Пионерски изследвания през последните години показват, че горещата вана може да понижи кръвното налягане и нивата на кръвната захар, да облекчи мускулните болки и дори да помогне за намаляване на стреса. Някои експерти дори смятат, че горещата вана може да е по-добра за сърцето от физическата активност.

По-долу открийте четирите основни предимства на релаксацията в гореща вода – те могат да ви насърчат да се отдадете на този малък, но значим лукс по-често.

Укрепва здравето на сърцето

Вземането на гореща вана пет или повече пъти седмично може да помогне за предотвратяване на инфаркти и инсулти, според проучване на японски учени. Те установили, че редовното къпане в топла вода (около 41 градуса) има положителен ефект върху сърцето и намалява вероятността от втвърдяване и запушване на артериите.

Смята се, че потапянето във вода насочва кръвта от краката и стомаха към сърцето, докато високата температура може да понижи кръвното налягане. Изследване, проведено в университета в Бристъл, показва, че топлината от редовните посещения на сауна намалява риска от инсулт. Хората, които са посещавали сауната от четири до седем пъти седмично, са имали почти две трети по-малък риск от инсулт в сравнение с тези, които са ходили само веднъж седмично.

„Горещите вани могат да увеличат сърдечната честота с 20 до 40 удара в минута. Ваната разширява кръвоносните съдове, което може да активира системата „бий се или бягай“ на тялото, с подобен ефект на умерената физическа активност. Доказано е, че къпането четири до пет пъти седмично трайно намалява сърдечната честота в покой и подобрява съдовата функция“, обяснява лекарят по семейна медицина д-р Масарат Джилани.

Тя обаче предупреждава, че горещите вани могат да представляват риск за определени хора, особено за тези с нестабилно сърдечно заболяване, скорошен инфаркт, нестабилна ангина или декомпенсирана сърдечна недостатъчност. Тези хора определено трябва да се консултират с кардиолог.

Понижава кръвното налягане и кръвната захар

Ново изследване от Университета в Портсмут показва, че горещите вани могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане и подобряване на инсулиновата чувствителност. В проучването 14 души с диабет тип 2 са били потопени във вода с температура от 40 градуса за един час, осем до десет пъти в продължение на две седмици.

Всички участници са изпитали подобрения в инсулиновата чувствителност и понижаване на кръвното налягане.

„Това се случва, защото престоят в топла вода стимулира секрецията на топлинно-шокови протеини (HSP), които спомагат за естественото понижаване на кръвната захар. За хора с диабет терапията с топла вода може да действа като лека физическа активност“, обяснява авторът на изследването д-р Ант Шепърд.

Той обаче подчертава, че не се препоръчва престоят в много гореща вода твърде дълго, поради риска от припадък. Най-безопасният вариант, казва той, са баните в спа центрове, където хората са под наблюдение.

Намалява стреса и подобрява психическото състояние

Горещата вана може да е по-ефективна за намаляване на депресивното настроение от физическата активност, показва проучване от Университета във Фрайбург. Учени сравняват ефектите от термалните бани и умерената физическа активност при хора с депресия.

След две седмици хората, които са се къпали, са имали значително по-голямо подобрение в депресивните симптоми, отколкото тези, които са спортували.

„Горещата вана директно намалява нивата на кортизол, подобрява настроението и качеството на съня, особено ако се практикува един до два часа преди лягане“, казва д-р Джилани.

Психотерапевтът Сузи Мастъртън добавя, че тялото съхранява както физически, така и емоционален стрес, а усещането да си обгърнат от топла вода изпраща сигнал до тялото, че е в безопасност, което увеличава секрецията на ендорфини.

Успокоява болки и напрегнати мускули

Отдавна е известно, че къпането с английска сол помага при мускулни болки, но експертите казват, че самата топла вода също има значителен ефект.

„Топлината отпуска напрегнатите мускули и увеличава кръвообращението, което облекчава болката и ускорява възстановяването“, казва д-р Джилани.

Налягането на водата също така намалява натоварването на ставите, което е особено полезно за хора с артрит и подобни състояния. При възрастните хора редовните горещи вани могат да подобрят мускулната функция и да забавят процеса на атрофия.