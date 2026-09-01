Няма да има нови инфраструктурни обекти, кабинетът "Радев" ги спира с Бюджет 2027

Новите публични инвестиции в строителството спират през 2027 г., тъй като управляващите от "Прогресивна България" няма да позволяват включването на нови обекти в капиталовата програма. Има обаче изключения - ако тези нови проекти са част от инвестициите в отбраната, които не товарят бюджетния дефицит, или ако неизпълнението на конкретни задачи по строителството би довело до санкции или други наказания. Това става ясно от указания за подготовката на проектобюджет 2027, дадени от Министерството на финансите.

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Стоп на индексацията на договори, дори за текущ ремонт

В документа са представени мерки в областта на инвестиционната политика и капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет и общините. Указанията са да се преустанови прилагането на индексация на договорите и споразуменията, в това число и за текущ ремонт и поддръжка и капиталови разходи, като ще се предприемат действия за промени на разпоредбите в Закона за обществените поръчки и свързаната с тези разпоредби поднормативна уредба.

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Финансовото министерство дава и указания да се сложи край на стартирането на „нови“ проекти, чиято реализация изисква извършване на капиталови разходи от първостепенните разпоредители с бюджет, докато не се приключат „преходните“ проекти. За тези "преходни" проекти е отбелязано, че изпълнението им произтича от "ясно установени и формализирани ангажименти от страна на съответния разпоредител с бюджет, изпълнението на които е в резултат от задължение, произтичащо от приети нормативни и други актове и/или сключени договори/споразумения".

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Снимка: БГНЕС

Изключенията за "нови" проекти

Стартирането на „нови“ проекти ще е възможно "само в условията на аварийност, реализиране на инвестиции в областта на отбраната в рамките на процента на разходи за отбрана към БВП и „нови“ проекти, чиято реализация не търпи отлагане поради рискове от налагане на санкции или настъпването на други неблагоприятни последици поради неизпълнение на вече поети правни ангажименти, загуба на осигурено външно финансиране, нарушение на поети международни или национални договорености или блокиране на ключови административни процеси".

Финансовото министерство посочва още, че ще се извършва цялостен анализ и преглед на вече сключени договори и споразумения от първостепенните разпоредители с бюджет, по които към момента все още не са стартирали дейности. Целта - те да се прекратят "при спазване на приложимата нормативна уредба и защита на финансовия интерес на държавата и общините".

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Политиките се разработват в съответствие с определените политики и приоритети в Програмата за управление 2026 г. - 2030 г. на правителството на Румен Радев и Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, казват от ведомството на Гълъб Донев. Те следва да са обвързани с ключовите индикатори за измерване на степента на постигане на ползите и ефектите за обществото, добавят от финансовото министерство.

Проектът на Бюджет 2027 трябва да бъде представен на Европейската комисия до 15 октомври тази година. Очакванията са да е предвидено свиване на бюджетния дефицит занапред, тъй като страната ни влезе в процедура по свръхдефицит по искане на ЕК: Защо България е в процедура по свръхдефицит и какво означава това? (ВИДЕО).