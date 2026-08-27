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Кабинетът "Радев" сключи споразумение с ЛиЛана - плаща и жалбата ѝ в Страсбург пада

27 август 2026, 23:22 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кабинетът "Радев" сключи споразумение с ЛиЛана - плаща и жалбата ѝ в Страсбург пада

Правителството на Румен Радев реши да сключи приятелско споразумение по дело, заведено от певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана и съдружника ѝ Мартин Димитров пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това става ясно от едно от решенията на Министерски съвет от днес, 27 август. В него се казва, че кабинетът е одобрил изплащането на обезщетение в размер на общо 13 500 евро след споразумение по жалба пред ЕСПЧ в Страсбург, свързана с оплаквания по чл. 6 § 2 (зачитане на презумпцията за невиновност) и чл. 13 във връзка с чл. 6 § 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията).

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Делото

На 26 април 2020 г. в рамките на воденото срещу жалбоподателите наказателно производство им било повдигнато обвинение. Прокуратурата внася в съда обвинителен акт срещу тях и срещу предполагаемите им съучастници и веднага публикува на интернет страницата си и на сайта youtube видео, посветено на наказателното производство, водено срещу жалбоподателите. Те са обозначени като респективно основен участник № 1 – собственик на дружеството „Нованор“ ООД и основен участник № 2 – управител на дружеството „Нованор“ ООД. Във видеото разказвач обяснява дейността на престъпната група с помощта на различни схеми, илюстриращи връзките между участниците, сключените договори и измамливите действия, осъществени, с цел да се получат плащания по европейски фондове.

Това видео е ползвано от множество информационни сайтове, публикували статии, посветени на наказателното производство, в които жалбоподателите се споменават поименно. Понастоящем наказателното производство е висящо на съдебна фаза.

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В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати обезщетение в размер на общо 13 500 евро на жалбоподателите. Със сключване на споразумението се избягва установяване на нарушение на Конвенцията и осъдително решение по делото и жалбата се заличава, без да се изпраща в Комитета на министрите за наблюдение на изпълнението, посочват от правителството.

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Снимка: БГНЕС

Случаят с ЛиЛана

ЛиЛана беше арестувана в края на април 2020 г., когато главен прокурор беше Иван Гешев. Прокуратурата я обвини за участие в организирана престъпна група с цел злоупотреби с евросредства. Към наказателна отговорност заедно с нея бяха привлечени брат ѝ - известният бийтбоксър Скилър, както и съдружникът ѝ Мартин Димитров.

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След като престоя повече от месец в ареста, Деянова бе пусната срещу 40 000 лв. гаранция. Още при арестуването ѝ се появи хипотезата, че това е свързано с преследването на Васил Божков от страна на прокуратурата. В един момент и самата тя го обвърза. "На третото изречение от всичките свидетели и служители на нашата фирма говорят за Васил Божков. Предвид, че ни обвиняват за евроизмами и заплахи, да се говори за Васил Божков и да се разпитват свидетели за него - за мен това оставя усещане, че аз не съм тук, никой от нас не е тук заради тези проекти, предвид че те преди три, четири години вече са изпълнени. А сме тук защото познаваме един човек, който е невинен все още", заяви в едно от съдебните заседания по мярката си за неотклонение ЛиЛана, припомня в. "Сега".

Брат ѝ не беше арестуван. Прокуратурата му определи гаранция от 50 000 лв. Той отказа да я внесе, но въпреки това държавното обвинение не посмя да го задържи.

Иначе съдът на първа инстанция върна делото на прокуратурата за допълнително разследване. След серия подобни съдебни ходове то все още е у държавното обвинение.

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