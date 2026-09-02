"България мълчи": ГЕРБ с критика към властта и искане за КСНС след руския саботаж в Лайпциг (ВИДЕО)

ГЕРБ настоя, че е крайно време за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) и критикува управляващите за мълчанието на България след руския опит за саботаж в Лайпциг. Брифингът на партията на Бойко Борисов идва след официалното потвърждение от Германия, че зад заредения с експлозиви дрон на летището в Лайпциг стои руски опит за саботаж. От ГЕРБ изтъкнаха още, че за последните 15 дни това не е изолиран инцидент и се говори за подобни палежи в Италия, Полша, Германия и Естония, а от външни медии се говори, че такова нещо е имало и в България. ОЩЕ: Русия пали оръжейни заводи в цяла Европа: The Telegraph постави България във фокуса

"България мълчи"

От ГЕРБ изтъкнаха още, че това е тема, която касае не само сигурността на Германия, а е опит за атака срещу държава-член на ЕС и съюзник на България в НАТО, както и най-големият ни търговски, икономически и политически съюзник.

"На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералния секретар на НАТО, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен - България мълчи. България мълчи, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад този и още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна и критична инфраструктура на територията на България", заяви бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев.

ГЕРБ питат какво трябва да се случи, за да се солидализира България със своя най-голям търговски, икономически и политически партньор - Германия.

"Какво се случва със сигурността в нашата държава след като Русия и нейната агресивна политика са способни да достигнат дори до федералната република. Какво очаква България, като солидарност от своите партньори, ако дори в моменти като този - критични, ние се дистанцираме и видно от политическите нереакции, по никакъв начин не се солидаризираме с нашите външнополитически съюзници", попита Георг Георгиев.

Той разкритикува външната политика на България, като обърна внимание, че не се знае дали страната ни предоставя ивоенна помощ на Украйна, нито дали сме част от Коалицията нажелаещите и определи това като финтове и лупинги.

Анонимна позиция на външно министерство

Депутатът Христо Гаджев обърна внимание, че има анонимна позиция на външно министерство, като нито премиер, нито президент са се изказали по темата.

"Опитът за взривяване на дрон с експлозиви на цивилно гражданско летище е опит за терористичен акт. МВнР на Бългтария излезе със своя позиция, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват, но без да се казва нито дума кой точно стои зад тези атаки и защо се ескалира напрежението в ЕС", смята Гаджев. ОЩЕ: Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)