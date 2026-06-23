Избяга от Лудогорец, но не отиде нито в Левски, нито в ЦСКА: Бивш ас на "орлите" ще играе в Западна Европа

Бразилският дефанзивен полузащитник Педро Нареси подписа договор за два сезона с швейцарския първодивизионен Сервет и ще играе с номер 6, съобщиха от клуба от Женева. 28-годишният Нареси беше част от състава на Лудогорец в предишните четири сезона, но договорът му изтече и той напусна като свободен агент. Слуховете го пращаха в родните грандове Левски и ЦСКА, като се говореше, че "червените" почти са догооворили условията му. Но бразилецът е предпочел офертата на швейцарския Сервет.

Педро Нареси преминава в Сервет

Миналият сезон беше необичайно слаб за Лудоогрец. "Орлите" останаха с празни ръце, след като не спечелиха нито шампионската титла, нито Купата на България. Разградчани вдигнаха Суперкупата през 2026 г., но тя се води към сезон 2024/25. През лятото те се разделят с някои от досегашните си звезди, като Педро Нареси е именно един от върпосните футболисти. През послендия си сезон в Лудогорец той записа 47 мача за във всички турнири, като даде 1 асистенция.

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Педро Нареси игра за Лудогорец 4 години

След 4 години в Разград, договорът на Нареси изтече и той се насочи към швейцарския Сервет. "Гранетите" завършиха сезон 2025/26 на осмо място в местния шампионат, което означава, че няма да участват в евротурнирите през следващата кампания. Равносметката на Педро Нареси в Лудогорец е 172 мача, 4 гола и 7 асистенции. А в колекцията си с трофеи той прибави 3 шамлпионски титли на България, 2 Купи на страната и 3 Суперкупи.

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