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Сърбия изненада Москва: Дава 2 млн. евро на Украйна за тока и ще възстановява цял град

08 август 2026, 20:40 часа 2623 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Сърбия изненада Москва: Дава 2 млн. евро на Украйна за тока и ще възстановява цял град

Сърбия ще отпусне 2 млн. евро за възстановяване на украинската енергийна система, за да бъде подготвена тя за идващата зима. Също така Белград ще участва и във възстановяването на един украински град. Това бе обявено на президентския сайт на Украйна след днешната среща в Белград между президентите Володимир Зеленски и Александър Вучич. Тези средства бяха договорени още на 3 април 2026 г., когато Сърбия и ПРООН подписаха финансово споразумение за 2 млн. евро, предназначени за укрепване на устойчивостта на украинската енергийна система и по-конкретно за закупуване и доставка на високоволтови трансформатори.

Припомняме, че по-рано Сърбия също е пращала помощ за енергийната система на Украйна - пратки с оборудване бяха изпратени през март 2023 г. и през май 2025 г.

Зеленски и Вучич днес са обсъдили и развитието на Дунавския коридор, както и редица други проекти по икономическото сътрудничество, проекти в селското стопанство и привличането на украински компании да работят в Сърбия. Конкретно Белград се интересува и от опита на Украйна в развитието на железопътната инфраструктура, тъй като търси начини да подобри транспортната си мрежа.

Работи се и по споразумение за зона за свободна търговия между Украйна и Сърбия, което трябва да бъде готово до края на тази година. Александър Вучич отбеляза значително увеличение на обема на търговията между двете страни в сравнение с миналата година. Миналата година търговският оборот между Украйна и Сърбия е възлизал на 442,2 милиона долара, а само през първата половина на 2026 г. той вече е достигнал 345,9 милиона долара.

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На пресконференцията след срещата Вучич също така заяви, че Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна в съответствие с Устава на ООН, както и европейския курс на Украйна и се надява тя да отвори и затвори всички преговорни клъстери възможно най-бързо.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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