Кабинетът "Радев":

"Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

08 август 2026, 20:15 часа 2653 прочитания 2 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

"Занимаваме се с хартийки. Но срещу нас летят не хартийки, не хартиени ракети, а истински ракети, които убиват хора." Това каза днес президентът Володимир Зеленски на пресконференция със сръбския си колега Александър Вучич в Белград, коментирайки ракетите-прехващачи за системата "Пейтриът" и колко се протакат бюократичните процеси. Зеленски поясни, че в момента процедурата се бави заради бюрократични спънки покрай получаването на лиценза за производство на тези ракети, който бе одобрен от американския президент Доналд Тръмп. При това, добави той, подобно забавяне има както що се отнася до САЩ, така и що се отнася до съгласуването на определени лицензи и с европейските партньори - всичко това отнема твърде много време, а междувременно умират хора. 

Зеленски посочи, че е поискал лицензи за ракетите "Пейтриът" още от бившия президент на САЩ Джо Байдън през 2022 г. и че още тогава е обсъждал използването на военни технологии с няколко европейски партньори.  

"Сега се споразумяхме с президента Тръмп, че той ще издаде лицензите, но представете си, ако ги бяхме получили преди четири години. Вече щяхме да произвеждаме "Пейтриът" за всички. И Европа, която също иска да има "Пейтриът", противобалистични системи и ракети, вече щеше да има всичко. Абсолютно сигурен съм в това", написа Зеленски в официалния си канал в Telegram.

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Пейтриът Patriot Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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