"Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

"Занимаваме се с хартийки. Но срещу нас летят не хартийки, не хартиени ракети, а истински ракети, които убиват хора." Това каза днес президентът Володимир Зеленски на пресконференция със сръбския си колега Александър Вучич в Белград, коментирайки ракетите-прехващачи за системата "Пейтриът" и колко се протакат бюократичните процеси. Зеленски поясни, че в момента процедурата се бави заради бюрократични спънки покрай получаването на лиценза за производство на тези ракети, който бе одобрен от американския президент Доналд Тръмп. При това, добави той, подобно забавяне има както що се отнася до САЩ, така и що се отнася до съгласуването на определени лицензи и с европейските партньори - всичко това отнема твърде много време, а междувременно умират хора.
Зеленски посочи, че е поискал лицензи за ракетите "Пейтриът" още от бившия президент на САЩ Джо Байдън през 2022 г. и че още тогава е обсъждал използването на военни технологии с няколко европейски партньори.
🇺🇸 🇺🇦 Zelenskyy reveals how Biden refused to grant him a Patriot license in the first year of the war— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026
“I asked him repeatedly. If we had received the licenses back then, we would already be producing Patriots for everyone, including Europe,” Volodymyr Zelenskyy said at a press… pic.twitter.com/GWBRLIwNlw
"Сега се споразумяхме с президента Тръмп, че той ще издаде лицензите, но представете си, ако ги бяхме получили преди четири години. Вече щяхме да произвеждаме "Пейтриът" за всички. И Европа, която също иска да има "Пейтриът", противобалистични системи и ракети, вече щеше да има всичко. Абсолютно сигурен съм в това", написа Зеленски в официалния си канал в Telegram.
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