"Ще затворим небето си": Зеленски от Сърбия с новина за преломно оръжие на Украйна

"Ще затворим небето си." Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си днес в Сърбия, като разкри на брифинг някои подробности за разработването на противоракетни оръжия от самата Украйна.

Става въпрос за съвместен проект за противобалистични ракети, който се осъществява съвместно с Германия, Италия, Дания и други страни и в който водеща е украинската частна отбранителна компания Fire Point. От думите му стана ясно, че в проекта е ангажирана и държавна украинска компания, но Зеленски отказа да даде повече детайли.

"Споменах Fire Point, защото те сами ще публикуват съответната информация", каза Зеленски, цитиран от онлайн изданието "Гордон". При това от думите му стана ясно, че вече е късно да се спре тази информация за участието на Fire Point, която е започнала да се разпространява и че най-вероятно се очаква обекти на компанията да бъдат атакувани от руснаците. Всъщност още през май главният конструктор на Fire Point Денис Щилерман обяви, че компанията се присъединява към общоевропейския проект "Фрея" - унифицирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана, с която ще бъдат прехващани балистични ракети.

Още: Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

Също така Зеленски добави, че Украйна работи по нови проекти съвместно с американските компании Raytheon и Lockheed Martin.

Снимка: president.gov.ua

Ракети-прехващачи за "Пейтриът"

На същия брифинг днес в компанията на сръбския президент Александър Вучич Зеленски също така обяви, че със САЩ е постигнато споразумение да доставят на Украйна всеки месец ракети-прехващачи за Patriot. Тези ракети обаче няма да са достатъчни за Украйна.

Месечните доставки на тези ракети бяха повече през 2025 г., през 2026 г. те намаляха, добави президентът.

"Що се отнася до другите страни, ние постоянно работим със северните държави [Дания, Норвегия, Швеция и Финландия], с Нидерландия; те помагат по малко. Няма да казвам по какъв начин и с колко ракети", добави Зеленски.

Още: "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"