"Бъдете проклети!": Руска майка полудя от ярост, след като ракета прелетя над детето ѝ

Гневно обръщение на рускиня към всички, започнали войната на Русия срещу Украйна и особено към онези, които все още я поддържат (а те са много в Русия), стана вирусно в социалните мрежи. Във видеото има всичко - и ужасът, който е изпитало детето й докато ниско над главата му е прелетяла ракета, и ярост към всички онези, които не спират да се радват на кръвопролитията и да ги извършват. И признание, че тя е единствената в своето село, която се възмущава от войната, но не среща никаква подкрепа от съселяните си, повечето от които вместо това просто са престанали да общуват с нея. Ето какво казва жената във видеото, като ще се постараем да не предаваме многото нецензурни думи, които тя използва:

"Обръщам се към всички копел...та (нецензурна дума), които (нецензурна дума) поддържат тази война (нецензурна дума), които чакат (нецензурна дума) целите на специалната военна операция да бъдат постигнати. Всички, които искате тази война, отивайте там и умрете (нецензурна дума)!

Сега над детската градина на детето ми прелетя ракета. Отначало се включи ракетната тревога. Моето дете разбира какво е сирена! А на мен не ми харесва, че детето ми е принудено да живее в свят, в който знае наизуст думите за ракетна опасност. Ние не успяхме да влезем в детската градина, ракетата прелетя ниско. Тя може би е летяла, за да убива украински деца, а може би наши. Детето ми падна на стъпалото и много се изплаши, изпадна в истерия, не знаеше какво да прави, но той разбираше, че това, което лети, не е самолетче, не е вертолетче, а ракета. Той позна този звук, хвърли се на стъпалата до детската градина и много, много силно се разплака, той много се страхуваше. Няма нищо на този свят (нецензурна дума), което да заслужава сълзите на детето ми.

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Аз просто призовавам всички хора, на които все още им харесва, които все още (нецензурна дума) искат тази кръв - вие разбивате не само психиката, но и живота на децата. Детето ми има добър баща, има си колело, ходим да се къпем на реката. Но покрай тези топли спомени от детството той ще запомни и как е лежал на стъпалата от страх, защото в небето над детската му градина лети ракета. Бъдете проклети вие, които разпалихте всичко това, но още повече проклинам тези, които го продължавате, които вземате в ръце (нецензурна дума) оръжието си и отивате да убивате други хора."

Малко по-късно видеото продължава със следните думи:

"Вече се прибрах вкъщи, обявиха отбой за ракетната опасност, но и досега бомбардират. Това се случва вече пета година! Двама души, двама!, не могат по дипломатичен път да решат въпросите си и жертват живота на децата и от двете страни, на хора, които за нищо не са виновни (бел. ред. - Това е типично схващане за много руснаци, дори за противопоставящите се на войната. Те погрешно я възприемат като някакъв персонален спор между Путин и Зеленски, пренебрегвайки факта, че тя е резултат от имперските амбиции на Кремъл да лиши един независим народ от свобода). Аз живея на 100 км от границата с Украйна (нецензурна дума), разбирате ли, аз даже имам късмет, че за пръв път от пет години видях ракета. Там хората по границата и от двете страни виждат повече.

И аз се опитвам с някого да споделя тук, в селото, но никой не ме подкрепя! По-лесно е да обвинят мен, че съм недоволна от това, което се случва, отколкото да обвинят тези копел..та, които започнаха всичко това и го продължават! Селото е малко, няма и 18 000 човека. Тъй като поддържам блог, тук добре ме познават и по-голямата част спряха да общуват с мен. Защото бях възмутена, още съм възмутена и ще продължавам да се възмущавам и ще наричам войната "война", ще продължа да казвам, че това е лошо, че това е скръб, болка и мръсотия. И винаги ще призовавам хората за мир.

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Ту се надяваме, че всичко ще приключи, ту се примиряваме. За да не трябва да замина, се опитах да живея близо до родителите ми. Но как да не замина? Трябва ли и по-нататък да излагам децата на опасност и детето ми да плаче, защото разбира (нецензурна дума), че лети ракета? Просто Не на войната!"

Украинската демокрация срещу покорството в Русия: Защо руснаците се държат като "безгласно стадо"

🗣 A Russian woman has a message for those who still support the war:



“To every fucking bastard who supports this war, waits for the ‘SMO’ to achieve its goals, and still wants this bloodshed: go fight in it — and die there.



May everyone who started this war be cursed. But I… pic.twitter.com/NgLxEddnRH — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026