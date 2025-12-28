Израелци набелязаха звезда на Левски – пращат офертата си след Нова година

Израелски клуб е набелязал една от звездите на Левски. Става въпрос за състава на Апоел Йерусалим, който иска да привлече 26-годишния бразилец Евертон Бала. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите ръководството на израелския тим е останало впечатлено от представянето на офанзивния халф с екипа на „сините“ като вече подготвя официална оферта за правата му. Очаква се тя да постъпи в офисите на родния гранд в началото на новата 2026 година.

Апоел Йерусалим се представя много слабо през сезона в елита на Израел. След 15 изиграни кръга тимът заема предпоследното 13-то място във временното класиране. Това не се нрави на шефовете на клуба, които искат да подсилят отбора, за да може той да се спаси от изпадане и да продължи да бъде част от елита. Поради тази причина от Апоел стягат здрава селекция, с която да гонят своята цел.

На този етап изглежда, че Левски ще отхвърли офертата на Апоел Йерусалим за Евертон Бала. „Сините“ се борят за титлата в Първа лига и не желаят да се разделят с основни играчи преди края на сезона. Освен това столичани ще искат сериозна сума, за да продадат един от водещите си играчи. В момента Бала е оценен на около 2 милиона евро. Въпреки това не е ясно какво ще предложи тима от Йерусалим. Ако офертата е сериозна, от „Герена“ може и да склонят да се разделят с бразилеца.

