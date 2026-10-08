Ясна е датата за завръщане на Акрам Бурас: Левски му подготвя сериозен жест и нов контракт

Очаква се завръщането на Акрам Бурас за гостуването на Виктория Пилзен в Лига Европа, който е насрочен за 22 октомври в Чехия. Полузащитникът на Левски продължава да се възстановява от контузията си, като на този етап набляга на беговите упражнения. Физическите му натоварвания ще бъдат поетапно увеличавани, преди да се включи пълноценно в тренировъчния процес.

Акрам Бурас се завръща в игра за европейското гостуване на Левски след сериозно възстановяване

Треньорския щаб на Левски не са загубили напълно надежда, че Бурас може да попадне в групата още за визитата на НЕК Наймеген на 15 октомври, но вероятността това да се случи е изключително малка. Към момента Бурас няма да бъде на разположение на Хулио Веласкес за неделното гостуване на Черно море, както и за двубоя със Спартак Плевен от 1/16-финалите за Купата на България на 18 октомври.

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Халфът се контузи на 1 август, когато получи травма в бедрото при домакинската победа с 3:0 над Септември София. Спортният директор на “сините” Георги Костадинов прогнозира, че алжирският национал ще бъде готов през втората половина на октомври, като възстановяването му засега върви според очакванията.

Междувременно клубът е започнал процедурата по подновяване на договора му. Настоящият му контракт е до лятото на 2028-а година, а не до края на настоящия сезон, което означава, че евентуалното му преподписване ще бъде обвързано и със значително по-добри финансови условия за играча.

Алжирецът пристигна в Левски в края на август миналата година от МК Алжер, след като “сините” активираха откупната му клауза от приблизително 350 хиляди евро. Той бързо намери място сред титулярите в състава на Хулио Веласкес. До момента Бурас има 37 участия във всички турнири, в които е записал пет попадения и четири асистенции.

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