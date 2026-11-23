Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 ноември 2026 г.

ОТСТРАНИХА БЛАГОМИР КОЦЕВ ОТ ПОСТА КМЕТ НА ВАРНА

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши тази вечер да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи председателят на комисията Велин Жеков. Решението е взето след постъпили сигнали до ОИК, свързани с отпуските на Коцев през миналата година, когато той беше задържан и се намираше в ареста. Отстраняването на Коцев подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд – Варна.

"В ОБЩИНИ СЪС СИЛНИ КМЕТОВЕ ИМА ДИРЕКТНО И РЯЗКО ПРЕОРИЕНТИРАНЕ": АСЕН ВАСИЛЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Прогресивна България" категорично не се справя с управлението на страната. Има драматични проблеми, особено във финансов план. Голяма част от нещата, които са написани като прогнози, няма как да се случат по чисто базови икономически причини". Това заяви в ефира на Студио Actualno лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в навечерието на гласуването на Бюджет 2027. "Ние ще предложим ограничаване на щетите. Но това е малко като катастрофираме да не умрем - по-скоро да останем с тежки поражения. Горе-долу това е ситуацията, защото този бюджет, както е написан, де факто хвърля страната в нулев растеж и даже в рецесия", каза още той.

ЕВРОТО, НОТАРИУСИ И ДЖУДЖЕТА ДА ОТИДАТ В НЕБИТИЕТО: ДЕПУТАТ НА РАДЕВ ОЧЕРТА БЪДЕЩИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Успяхме да направим достатъчно прозрачен избора на Висшия съдебен съвет (ВСС). Докато хората се сработят в кадровия орган със сигурност ще им трябва време, но в най-скоро време ВСС ще започне да работи ефективно. Това заяви пред БНТ депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов. Още: Заради предупреждения за "черно небе": Борисов призова членовете на ГЕРБ да се запасяват (ВИДЕО)

"ЦЕНАТА НА МАНИПУЛИРАНА ЕКСПЕРТИЗА СТИГА 10 000 ЕВРО": БАЩАТА НА СИЯНА И ВЕЩО ЛИЦЕ С ТЕЖКИ РАЗКРИТИЯ ЗА НАТИСК В СЪДЕБНИ ДЕЛА

Това е човекът, който решава съдби. Не съдиите, а експертите решават тези дела, защото това са експертни дела. Това заяви в ефира на Нова телевизия бащата на Сияна Николай Попов по адрес на пътния експерт и председател на Съюза на независимите автотехнически експерти проф. Станимир Карапетков. Два дни след като домът на Карапетков беше претърсен, Попов и автотехническият експерт Христо Узунов изнесоха серия от твърдения за оказван натиск, разминавания в техническите изчисления и зависимости при ключови съдебни процеси за тежки катастрофи.

НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА НАСИЛИЕ НАД НЕПЪЛНОЛЕТНИ МОМИЧЕТА В СОФИЯ: ПОЯВЯВАТ СЕ ОЩЕ ЖЕРТВИ

Журналистът Тодор Стефанов, който разкри случая на тежка агресия, унижение и изнасилване на две непълнолетни момичета - на 13 и 15 години, в центъра на София, разказа още подробности за скандалния случай от разкази на съученици и приятели на жертвите. Той сподели в ефира на Нова телевизия, че инцидентът се е разиграл в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. Група от около 17–18 младежи е посетила детска дискотека в района на НДК.

В БЪЛГАРИЯ: ПРИКЛЮЧИХМЕ УСПЕШНО ПВУ, В ЕВРОПА: НЕДОВЪРШЕНИ ЦЕЛИ ЗАПЛАШВАТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ПЛАЩАНЕ НА 1,82 МЛРД. ЕВРО

На ниво българско правителство и на ниво европейска оценка има известно разминаване в акцентите, интерпретацията и политическото представяне на новината за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и одобрението на петото плащане от Европейската комисия.

"ОБЕДНЯВАНЕТО Е ОГРОМНО": АДМИНИСТРАЦИЯТА НЕ СМЯТА, ЧЕ Е РАЗДУТА И ОБЯСНЯВА ЗАЩО ПРОТЕСТИРА ЗА 350 ЕВРО УВЕЛИЧЕНИЕ

В ключови държавни администрации тази седмица ще се проведе ефективна едночасова щафетна стачка. Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа", а настояването е заплатите на заетите да бъдат увеличени с твърда сума от 350 евро от началото на следващата година, като се възстанови и добавката за "клас прослужено време". Според протестиращите обедняването на държавните служители е огромно, а те нямат почти никакви привилегии.

КАКВО НЕ ДОСТИГА В БЮДЖЕТА ЗА КУЛТУРА? ОБЯСНЯВА ДИАНА АНДРЕЕВА-ПОПЙОРДАНОВА (ВИДЕО)

Има изключително сериозен недостиг в бюджета за културата за читалищата. Това заяви в предаването Студио Actualno д-р Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата, коментирайки бюджета на Министерството на културата за 2027 година.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ УРОК И ГЛАСЪТ НА РАЗУМА: ПЪТЯТ НА ЕДИ РАМА ОТ СКОПИЕ КЪМ СОФИЯ ЗА ПРАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ (ВИДЕО)

Албанският министър-председател Еди Рама вчера беше в Република Северна Македония, а след това е няколко дни в България, става ясно от изявлението му в югозападната ни съседка. За визитата у нас се спомена и в негово интервю в БНТ, но българските институции все още не са съобщили с кого точно ще проведе срещи. Последователността на посещенията му обаче не изглежда случайна.

ОТ ПОЛИТИЦИ И ПОЛИЦАИ ДО БАНКИ И МЕТЕОРОЛОЗИ: ВСИЧКО ЗА АРЕСТИТЕ И РАЗСЛЕДВАНИЯТА СЛЕД ВОТА В СЪРБИЯ (ВИДЕА)

Студентското движение в Сърбия спечели изборите на 25 октомври 2026 г., а дълго управлявалият страната Александър Вучич призна своята изборна загуба. Макар още да няма сформирано правителство, студентите лека полека започват да избират кой да ръководи институциите и наскоро определиха за председател на сръбския парламент Александър Чупич. Докато студентите решават какво точно ще правят с властта си и кой какъв пост ще заеме - в Сърбия тече и друга сюжетна линия.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗСЛЕДВА ПАЛЕЖИТЕ НА STARLINK-ОБОРУДВАНЕ С ДЪРЖАВИ, КОИТО ПРЯКО ОБВИНЯВАТ РУСИЯ

България, Полша, Германия и Литва планират да създадат съвместен екип, който да разследва палежите, насочени срещу инфраструктурата за спътникова комуникация Starlink у нас и в Полша, както и предотвратеният от литовските служби опит за диверсия на Starlink-оборудване във Вилнюс, съобщи полското радио RMF24 на 23 ноември. Очаква се прокурори от четирите държави да се срещнат в началото на декември, за да сформират общия разследващ екип, гласи информацията. Разследващите трябва да установят дали атаките са били координирани от една и съща група, кой ги е извършил и кой ги е наредил.

ДРОНОВЕТЕ РУШАТ: ПОЖАРИ В РУСКА РАФИНЕРИЯ И СТАНЦИЯ НА ПЕТРОЛОПРОВОДА "ДРУЖБА". МНОГО МЪРТВИ В СРИНАТ ОТ РУСИЯ БЛОК И РУСКИ УДАР ПО ДЕТСКА ГРАДИНА (ВИДЕО)

Поредна мощна украинска атака с далекобойни дронове удари големи руски петролни обекти тази нощ. В Новошахтинск, Ростовска област, вече има данни за пожар в местната рафинерия. Местни жители съобщават, че градът е подложен на масивна атака с дронове, чуват се множество взривове и местната противовъздушна отбрана (ПВО) работи. Има и видеокадри, както и данни за експлозии северно от Ростов, в Новочеркаск - това се коментира в местни канали в Телеграм.

ПРОБЛЕМ НАЗРЯВА ПРЕД УКРАИНСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ГЕРМАНИЯ СЪС ЗНАКОВ ХОД, ЗА ДА НЯМА ЕСКАЛАЦИЯ С РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военнопромишленият комплекс на Украйна се мъчи да продължи да се развива на фона на недостиг на финансиране, ограничения в работната ръка и руски атаки, въпреки че Киев очаква да произведе над 7 милиона дрона през тази година. Американското издание The Wall Street Journal, цитирайки представители на бранша и анализатори в областта на отбраната, рисува тази картина и посочва, че индустрията, възродена след пълномащабната руска инвазия през 2022 г., вероятно е достигнала тавана си. Финансирането е оскъдно, квалифицираните работници са малко, а фабриките продължават да бъдат мишени на руски удари.

НАПУК НА ТРЪМП: ЕВРОПА И НОВИЯТ КОНГРЕС В САЩ ГОТВЯТ МОЩНА ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Европа да спре да се фокусира върху военната помощ за Украйна. Нито НАТО, нито спечелилите Конгреса демократи обаче не го слушат. Напротив, съюзниците на Украйна и влиятелните американски сенатори вече обмислят редица различни варианти за даване на Киев на влияние в преговорите и съпротива срещу натиска от Тръмп, пише в свой анализ Politico.

ГРЪМ И МЪЛНИЯ БЕЗ ДЪЖД: МОХАМЕД ХАЛАФ ЗА СРЕЩАТА СИ – ТРЪМП – ПУТИН (ВИДЕО)

Гръм и мълния без дъжд, по-скоро пиар акция. Така в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф определи срещта в Китай на тримата диктатори Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин: “Първо трябва да се каже, че тя приключи по начин, за който важи известната китайска поговорка: “Мълния и гръм, без дъжд.“ Това илюстрира много добре тази среща. Тук няма дъжд, значи няма никакви решения по поставените въпроси. Според мен това беше пиар акция на самият президент Тръмп, който опитваше да направи тази среща след загубата на републиканците на изборите. Още: Срещата Си – Тръмп – Путин – разкодиране на посланията: Говори Елена Поптодорова (ВИДЕО) Да покаже на света, че все още той държи ключовете към най-важните конфликти и кризи в региона. Че още не е бита карта и може да има решаващ глас в това, което се случва.

КИТАЙ Е СУПЕРСИЛАТА: ЛЕКЦИЯТА НА СИ ПРЕД ТРЪМП И ПУТИН, КОЯТО ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА НА ДИПЛОМАЦИЯТА

На международната сцена резултатите са важни, но не по-малко важен е и външният образ. Срещите на високо равнище, проведени миналата седмица в технологичния център на Китай, донесоха победа на президента Си Дзинпин, като затвърдиха образа му на ключов играч в световната дипломация и демонстрираха статута на страната като суперсила, анализира The Washington Post видяното на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

ХЕЙТ "ОТ ДИВАНА" ПО ЦСКА И ЛЕВСКИ! ГОНЗО ЛЕКТОР В УНСС, ФУТБОЛЪТ НИ Е ПУБЛИЧЕН ДОМ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Кризата в българския футбол, поредното разочарование от националния отбор и мълчанието на ръководството на БФС бяха сред водещите теми в новия епизод на "Точно попадение". В студиото гостува Ивайло Герасимов, водещ на подкаста "На дивана" и мениджър на Los Simpaticos в риалити формата "Лига на звездите". Не липсваха и разгорещени дискусии за ЦСКА, Левски и европейския футбол в присъствието на водещия на предаването Стефан Йорданов и спортните журналисти Иво Вецев и Николай Илиев.