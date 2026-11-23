Пореден случай на жестокост към животни този път край Бургас. Две кучета от породата Кане корсо са застреляни по време на разходка край село Миролюбово, а за убийството им е задържан 45-годишен мъж. Случаят отново повдигна въпроса за наказанията за насилие над животни, а зоозащитници настояват за по-строги санкции.

Стопанинът на кучетата ги пуска да се разхождат свободно на 19 ноември. Така и не се връщат. В труднодостъпно дере тук в местността “Жълъда” са открити труповете на двете кучета. “Извършителят е 45-годишен мъж, който е обитавал временна постройка в землището с пушка застрелва и убива двете кучета. При последващо претърсване и изземване в дома му са намерени две огнестрелни оръжия, както и боеприпаси към тях. Мотивите са в процес на изясняване, но по данни на пострадалото лице кучетата не са били агресивни”, разказва пред БНТ Христо Христов, прокурор и говорител в Районна прокуратура – Бургас.

Случаят потресе местните хора. Част от тях познават извършителя, но не могат да си обяснят жестокостта към животните. А зоозащитници настояват за по-строги наказания заради зачестилите случаи на жестокост към животни. “Лошото в случая е, че когато извършителите не получават реални наказания, те не само продължават да извършват такова действия, но и следващия, който реши знае, че ще бъде безнаказан”, казва пред националната телевизия Пепа Иванова, председател на Сдружение "Обединени за правата на животните".

Задържаният мъж е криминално проявен, но неосъждан.