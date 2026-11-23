Мафията отвръща на удара. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", разпратена до медиите. Повод за коментара е отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. Това се случи тази вечер с решение на ОИК в морската ни столица.

Ето какво още се казва в позицията:

"След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК – Варна отне мандата на избрания от варненци кмет.

Формалния повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста. Сега същото обстоятелство – принудителното му отсъствие от работното място заради задържането се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост.

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Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът.

Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна. Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи.

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Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Вярна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!"