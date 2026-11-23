Китайски военни изследователи се опасяват, че напредъкът в американския изкуствен интелект би могъл да улесни силите на САЩ в откриването и унищожаването на китайските ядрени ракети в криза или конфликт, отслабвайки способността на Пекин да отвърне на удара след евентуален първоначален удар. Докладът се основава на преглед на повече от 100 проучвания на китайски цивилни и военни изследователи, както и на интервюта с експерти и бивши американски служители.

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Някои изследователи предупреждават, че по-бързото откриване и насочване може да изложи на риск по-голяма част от китайския арсенал и в краен случай да направи първия удар да изглежда по-осъществим за вземащите решения в САЩ, пише The ​​New York Times. Си Дзинпин започна да разширява ядрените сили на Китай преди около десетилетие, за да гарантира, че достатъчно оръжия могат да оцелеят при евентуална първоначална атака. Оттогава Пекин диверсифицира арсенала си, като построи около 320 ракетни силоза и проведе тестово изстрелване на ракета с голям обсег от подводница.

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Федерацията на американските учени изчислява, че Китай разполага с около 620 ядрени бойни глави. Според по-широки прогнози арсеналът му ще достигне около 1000 до 2030 г. САЩ и Русия имат по около 1800 бойни глави, разположени за ракети и бомбардировачи, като хиляди други са на склад.

По-малко време за оценка на заплахата

Стратегическото командване на САЩ заяви, че иска да използва изкуствен интелект, за да подобри вземането на решения. Изследователи от Китайската академия за военни науки твърдят, че включването на изкуствен интелект в процеса на вземане на решения в ядрената област би могло да ускори вземането на решения от САЩ в криза, което потенциално би оставило на съперниците по-малко време за реакция.

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Китайските военни институти също проучват дали изкуственият интелект може да помогне за защитата на собствените ядрени сили на страната. Други китайски изследователи предупреждават, че изкуственият интелект може да разшири невярната информация и че командирите биха могли да се доверят твърде много на автоматизирани оценки по време на криза.

Контрол върху въоръженията и човешки надзор

Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин обсъдиха намаляване на ядрените рискове на неотдавнашната си среща на върха в Шънджън. Си Цзинпин все още не е приел призивите на Тръмп Китай да се присъедини към ангажиментите за контрол на въоръженията, а опасенията относно уязвимостта на по-малкия му арсенал биха могли да накарат Пекин да не желае да приема ограничения.

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През 2024 г. Си Дзинпин и тогавашният президент на САЩ Джо Байдън се съгласиха, че решенията за използване на ядрени оръжия трябва да останат под човешки контрол. Не са последвали официални разговори по въпроса. Тримата лидери не споменаха ролята на ИИ в ядрените оръжия по време на неотдавнашната си среща на върха.

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