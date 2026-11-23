Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 23 ноември 2026 г.

Обрат! Nvidia върна Дженсън Хуанг като изпълнителен директор

Дженсън Хуанг се завръща начело на Nvidia, след като в понеделник компанията обяви, че го възстановява незабавно на поста главен изпълнителен директор. Новината предизвика сериозен скок в цената на акциите на производителя на чипове, които поскъпнаха с над 29% в предпазарната търговия.

Още: Обрат! Nvidia върна Дженсън Хуанг като изпълнителен директор

Без промяна в цената на тока и парното: Енергийният министър за кардиналните решения

Енергийната система на България е подготвена да издържи на сътресенията на международните пазари, доставките на природен газ са осигурени, а газохранилището в Чирен разполага с количества над средното равнище за Европейския съюз.

Още: Без промяна в цената на тока и парното: Енергийният министър за кардиналните решения

Инвестиции в България от Саудитска Арабия: Специално внимание за електромобили

Изграждането на ново поколение модерни индустриални зони и високотехнологични паркове у нас, привличане на производства с висока добавена стойност и развитието на необходимата инфраструктура. Това са били основните теми на разговор на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и високопоставени представители на Саудитска Арабия - министъра на икономиката и планирането Фейсал бин Фадил ал-Ибрахим и министъра на инвестициите Фахад бин Абдулджалил ал-Саиф. Пулев, заедно с премиера Румен Радев, е на посещение в Саудитска Арабия.

Снимка: Министерство на иновациите

Още: Инвестиции в България от Саудитска Арабия: Специално внимание за електромобили

Мекици по 10€ и бургери по 15€: Коледен базар в София вся смут, организира се и протест (СНИМКИ)

Мекици по 10€ и бургери по 14€ - тези цени на коледния базар пред Националния дворец на културата (НДК) в София всяха смут в социалните мрежи и предизвикаха широко обществено недоволство. Според потребители, тези цени достигат и дори надвишават стойностите на храни и напитки в някои от останалите коледни базари в европейските столици. На този фон, София участва в онлайн гласуване за най-добро празнично градче в Европа за 2026 г.

Още: Мекици по 10€ и бургери по 15€: Коледен базар в София вся смут, организира се и протест (СНИМКИ)

Еврото започва седмицата на почти същото ниво след поредния антирекорд

След като миналата седмица еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, очакванията за стабилизиране засега не се оправдават напълно. Първоначално миналия понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и на 18 ноември имахме пореден антирекорд - 1,0976. Точно това равнище се запази и в четвъртък, а в петък бе отчетено ново най-ниско постижение за периода - 1,0964 спрямо долара.

Още: Еврото започва седмицата на почти същото ниво след поредния антирекорд

Изкуственият интелект раздвижи пазарите и повлия на цената на петрола

Цените на петрола слязоха надолу в понеделник, 23 ноември, след като разпродажбата на по-широките финансови пазари, предизвикана от опасения относно способността на сектора на изкуствения интелект да стимулира икономическия растеж, се отрази и на пазара на суровини. Цената на суровия петрол спадна, удължавайки триседмичната си поредица, на фона на общото негативно настроение на световните финансови пазари.

Още: Изкуственият интелект раздвижи пазарите и повлия на цената на петрола