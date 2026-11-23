Критиките към ръководството на Байерн Мюнхен за начина, по който се отнася със случая на Джамал Мусиала, продължават. Наскоро стана ясно, че германският национал страда от неизличимо заболяване, което му причинява моменти на загуба на съзнание. Преди дни почетният президент на клуба Ули Хьонес повдигна въпроса за доходоносния договор на Мусиала при положение, че той вече не може да изпълни условията му. Последва коментар на изпълнителния директор Ян-Кристиан Дресен и неговия предшественик Карл-Хайнц Румениге.

Критиките към ръководството на Байерн Мюнхен продължават

Общото мнение по високите етажи на "Алианц Арена" е, че Мусиала едва ли ще възвърне предишната си форма. По тази причина се смята, че най-логичното е договорът на играча да бъде преразгледан. Вълната от критики не закъсня. Съветът на професионалните футболисти ФИФПро също излезе с официална позиция, в която осъди действията на баварците и подчерта, че те нямат право да променят контракта на даден играч на база на състоянието му. Публичните коментари пък само поставят 23-годишния футболист под натиск.

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"Автогол" за Байерн

Сега и председателят на профсъюза на футболистите "Асоциация на професионалните футболисти" (VDV) Карстен Рамелов даде мнението си по въпроса. Той се присъедини към критиките срещу начина, по който Байерн се отнася към Джамал Мусиала, като насочи упреците си към ръководството на клуба. Според него от Байерн изпращат лош сигнал с отношението си. Бившият германски национал заяви: "Мисля, че отговорните лица си вкараха истински автогол в този случай."

Рамелов обвини Румениге и колегите му, че са загубили представа за човека зад играча: "Просто ми е мъчно за момчето. Това, което много хора забравят, е, че дори и днес играчите да печелят много повече, отколкото по наше време, всички те са просто хора. А психическата страна е изключително важна и във футбола." Според него имиджът на клуба също може да пострада заради тази ситуация, имайки предвид, че Байерн винаги е бил известен с високата си социална отговорност и е помагал на много бивши играчи.

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