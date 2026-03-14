Легенда на Левски: „Можем да очакваме единствено победа, всеки мач е финал“

Левски има много легенди, но определено не е лесно някой футболист да се нареди сред тях. Безспорен член на тази група обаче е Петър Петров. За „сините“ той игра от 1980 г. до 1989 г., като записа 258 мача за Левски във всички турнири, в които се разписа 21 пъти. Спечели 3 пъти родния шампионат и веднъж Купата на България със синята фланелка. Пред колегите от „Мач Телеграф“ Петров говори за шансовете на Левски да стане шампион и представянето на последното попълнение в защита за „сините“ Стипе Вуликич.

Петър Петров: „Единственото, което можем да очакваме е победа за Левски“

Ето какво каза Петър Петров за шансовете на Левски за титла: „Единственото, което можем да очакваме от този мач, е победа за Левски. Берое не се намира в добро състояние, но съм сигурен, че няма да бъде лесен мач, защото те ще се хвърлят. На тях също им трябват точки и ще се опитат да вземат нещо от нас. Друг е въпросът дали това ще се случи. Играчите на Хулио Веласкес трябва да бъдат максимално концентрирани и мотивирани от първата до последната секунда на срещата. Трябва да се възползват от грешките на старозагорци и да ги накажат.

„Всеки един мач ще е финал“

Ще бъде труден двубой, но Левски е длъжен да го спечели. През годините Берое са ни създавали много проблеми и не бива да се подценяват. Да, те продадоха голяма част от основните си състезатели, но това не значи нищо. Левски трябва да диктува темпото от самото начало. От този момент до края на шампионата всеки един мач ще е финал! Остава да ги спечелим. Хубавото е, че имаме и преднина и дори да се допусне някъде грешка, тя няма да е фатална. Дай Боже, тези грешки да са по-малко от тези на конкурентите. Само така можем през месец май да ликуваме! Всички мечтаем да станем шампиони, защото това не се е случвало от 17 години. Време е!“

„Щом е в Левски, значи има качества“

Петров обърна внимание и на новото попълнение в защита за Левски Стипе Вуликич: „Представянето Вуликич в първата му официална среща беше на ниво. Не бих казал, че блестеше с нещо, но е и твърде рано да даваме оценки. Все пак, щом е в Левски, значи ръководството е преценило, че има качествата за такъв клуб. Дай Боже, да свикне максимално бързо и да успее да се стикова с останалите момчета“.

