Любопитно:

Бивш капитан на ЦСКА прогнозира дербито с Лудогорец и каза дали Левски ще е шампион

14 март 2026, 13:25 часа 265 прочитания 0 коментара

Николай Бодуров беше част от ЦСКА в периода 2017-2019 г. В България той игра още за родния му Пирин Благоевград и Литекс. Именно от ловешкия клуб направи трансфер в английския Фулъм, където изкара 2 години. Защитникът игра още за датския Мидтиланд и иранския Естеглал. В момента е част от Пирин Благоевград, като помага на младежите да се интегрират в първия отбор. Бодуров даде интервю за колегите от „Мач Телеграф“, в което говори за предстоящото дерби между Лудогорец и ЦСКА. Той обърна внимание и на възможността Левски да стане шампион.

Николай Бодуров: „Много е сериозна преднината“

Ето какво каза Николай Бодуров за Левски и заявката на „сините“ за шампионската титла в Първа лига: „След тази преднина, която натрупа Левски, ще е чудо и даже срамно, ако не стане шампион. Много е сериозна преднината, много точки са просто. Не знам дали има случай, в който да е наваксвана такава преднина. Отпреди мача с Лудогорец бяха 12 точки, сега са 9, пак е доста“.

„Бих се наел с прогноза 0:0“

Бодуров говори и за предстоящото дерби между Лудогорец и ЦСКА. Мачът ще се проведе днес, на 14 март, от 17:45 ч. Ето какво каза той: „От това, което играят и двата отбора в момента, честно казано не очаквам зрелищен мач, а даже не очаквам и голове. Бих се наел с прогноза 0:0 или таван 1:1. Ще са предпазливи и двата отбора, както виждаме и в други мачове през пролетта. Докато Левски ще си победи Берое“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Левски Лудогорец Николай Бодуров Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес