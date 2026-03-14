Бивш капитан на ЦСКА прогнозира дербито с Лудогорец и каза дали Левски ще е шампион

Николай Бодуров беше част от ЦСКА в периода 2017-2019 г. В България той игра още за родния му Пирин Благоевград и Литекс. Именно от ловешкия клуб направи трансфер в английския Фулъм, където изкара 2 години. Защитникът игра още за датския Мидтиланд и иранския Естеглал. В момента е част от Пирин Благоевград, като помага на младежите да се интегрират в първия отбор. Бодуров даде интервю за колегите от „Мач Телеграф“, в което говори за предстоящото дерби между Лудогорец и ЦСКА. Той обърна внимание и на възможността Левски да стане шампион.

Николай Бодуров: „Много е сериозна преднината“

Ето какво каза Николай Бодуров за Левски и заявката на „сините“ за шампионската титла в Първа лига: „След тази преднина, която натрупа Левски, ще е чудо и даже срамно, ако не стане шампион. Много е сериозна преднината, много точки са просто. Не знам дали има случай, в който да е наваксвана такава преднина. Отпреди мача с Лудогорец бяха 12 точки, сега са 9, пак е доста“.

„Бих се наел с прогноза 0:0“

Бодуров говори и за предстоящото дерби между Лудогорец и ЦСКА. Мачът ще се проведе днес, на 14 март, от 17:45 ч. Ето какво каза той: „От това, което играят и двата отбора в момента, честно казано не очаквам зрелищен мач, а даже не очаквам и голове. Бих се наел с прогноза 0:0 или таван 1:1. Ще са предпазливи и двата отбора, както виждаме и в други мачове през пролетта. Докато Левски ще си победи Берое“.

