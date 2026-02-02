Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение

Лудогорец приключи с раздаването на "подаръци" и е в бойна готовност за Левски преди подновяването на втория дял от сезона в Първа лига! Двата футболни колоса ще премерят сили на финала за Суперкупата на България във вторник вечер, а предстоящата среща се превърна във водеща тема в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg, посветено на актуалните събития в българския и световен спорт.

Декларацията на Сираков - връзване на гащите за Левски в битката с Лудогорец?

Още миналата седмица Лудогорец показа високо ниво, класирайки се за плейофите в Лига Европа. А "зелените" пак "изровиха" класен футболист в лицето на Петър Станич, който е водещ голмайстор в турнира. Треньорският щаб на "орлите" вече показва на какво е способен и за Левски предстои никак лек пролетен дял, който започва със спор за трофей. И изглежда, че мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков отсега си "върза гащите" за битката с Лудогорец.

Има ли повод за притеснения на "Герена"?

Сираков излезе с позиция срещу съдийския наряд за финала с Лудогорец, която може да се тълкува в няколко посоки. Според спортния журналист Бойко Димитров, съдийското назначение изглежда като провокация към Левски заради историята от дербито между "сини" и "зелени" от първия полусезон. Според неговия колега Стефан Йорданов, Левски няма за какво толкова да претендира към съдийството, отбелязвайки че в годините назад на Лудогорец им е било помагано значително повече.

Трансферите на Левски - по-добри от тези на ЦСКА?!

Стефан сподели и друго любопитно мнение - че трансферите на Левски могат да се считат дори за по-силни от тези на ЦСКА заради факта, че Око-Флекс, Переа и Кареасо са все играчи с опит в Първа лига, и пристигат при много изгодни условия за "сините". Освен футболни анализи в сегмента "Асене, ВАР-ни", Димитров, Йорданов и водещият на предаването Джем Юмеров дадоха и своите прогнози за за седмицата - в частта "В мишената". Не само за Левски - Лудогорец, но и за още няколко интересни мача.

В сегмента "Актуалното в спорта" спортните журналисти отново съобщиха интересни новини. В "Куриози и виртуози" пък отново имаше моменти на смях, но и на възхищение. А традиционната игра "Кой съм аз" отново се оказа нова и непозната за участниците - трябваше да се сетят за точни резултати в някои емблематични мачове от близкото минало.

