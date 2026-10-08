"Левски е най-голямото бинго в последните години. Спасиха го, а после му пратиха Господ на Земята"

Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов направи любопитен коментар за възхода на футболния Левски и ролята на старши треньора Хулио Веласкес. В интервю пред Ники Кънчев в ефира на "Дарик радио" Тити изтъкна огромната заслуга на привържениците за спасението на "сините" в най-тежките години от историята на клуба. Според него именно след преодоляването на тази криза Левски е получил възможността да се възползва от качествата на испанския специалист.

"Левски е най-голямото бинго през последните години"

Папазов постави акцент върху ролята на феновете, които помогнаха на клуба да оцелее в период на сериозни финансови затруднения. Той определи последвалото развитие на Левски като пример за това как една тежка ситуация може да се превърне в предпоставка за бъдещ успех. "Футболният Левски е най-голямото бинго последните години, че беше спасен от хората. Това е пример как може в един труден момент, това, че си спасен, да ти прати Господ на Земята", заяви Папазов.

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Тити Папазов отличи работата на Хулио Веласкес

Баскетболният ръководител използва испанския наставник като пример за значението на добрия треньор в развитието на един отбор. Според него Веласкес е успял да промени облика на Левски, без това непременно да означава, че се е повишило цялостното ниво на българския футбол.

"Ние имаме много добър треньор на националния отбор (по баскетбол - бел. ред.). Имагинерно дойде Хулио Веласкес и с нищо не се промени нивото на българския футбол, промени се Левски. Той е клубен треньор, променя нивото на клуба, не на националния отбор", коментира Папазов. С думите си той направи разграничение между влиянието, което един специалист може да има върху конкретен клуб, и по-широките проблеми пред развитието на спорта в страната

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