Кабинетът "Радев":

Съперникът на ЦСКА се размина с далеч по-леко наказание от УЕФА, "армейците" ще покрият разходите по щетите

21 юли 2026, 19:55 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съперникът на ЦСКА се размина с далеч по-леко наказание от УЕФА, "армейците" ще покрият разходите по щетите

Съперникът на ЦСКА - Дери Сити, също отнесе сурово наказание за инцидентите по време на реванша в Ирландия. Както е известно, двата тима се срещнаха в първия кръг от предварителната фаза на Лига Европа, като "армейците" се класираха напред след победа с общ резултат от 5:3. По време на втората им среща, която се проведе на стадион "Брендиуел" се стигна до сериозно напрежение между феновете по трибуните.

По-лека санкция за Дери Сити от УЕФА

В резултат на това УЕФА стартира разследване по пет нарушения: хвърляне на предмети, расистко/дискриминационно поведение от страна на феновете, щети по стадиона, нарушения на обществения ред, както и на основните правила за прилично поведение на служител (последното важи само за ЦСКА). Сега от европейската централа обявиха наказанията за двата клуба. "Армейците" ще платят глоба в размер на 55 хиляди евро и ще бъдат без своите фенове при следващото си гостуване в Европа.

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ЦСКА Дери Сити 2026

Ирландците се разминаха по-леко, като тяхната глоба е 20 хиляди евро. От УЕФА също така разпоредиха частично затваряне на една от трибуните на стадион "Брендиуел", но изпълнението на тази мярка се отлага за изпитателен срок от две години. От Дери излязоха с официална позиция по случая, като увериха, че вече работят по установяване на самоличността на тези свои фенове. Един от тези привърженици слезе на терена в края на мача и опита да нападне вратаря на ЦСКА - Димитър Евтимов. От позицията на Дери също така става ясно, че от българския клуб са се извинили за хаоса, оставен от "червените" фенове. ЦСКА ще покрие разходите по поправка на нанесените щети.

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ЦСКА УЕФА Дери Сити
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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