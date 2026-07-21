Войната в Украйна:

Твоята играчка е и моя! Допамин за вторник вечер

21 юли 2026, 22:30 часа 718 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Твоята играчка е и моя! Допамин за вторник вечер

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

Бъдете добри и не вземайте чужди играчки и изобщо чужди вещи, особено без позволение:

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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