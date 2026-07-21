Твоята играчка е и моя! Допамин за вторник вечер

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя
Бъдете добри и не вземайте чужди играчки и изобщо чужди вещи, особено без позволение:
#dog #doglovers #funnydogs #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/CZch7IZKHP— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) May 19, 2026
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