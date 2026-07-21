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Ограбиха ли Меси на Световното първенство след феноменалното му представяне?

21 юли 2026, 22:41 часа 720 прочитания 0 коментара

Вече близо 48 часа след като Испания стана световен шампион, емоциите от финала не стихват. Покрай сериозните критики към Аржентина за представянето им в последния мач на Световното 2026, на дневен ред изплува и друга актуална тема: беше ли "ограбен" Лионел Меси след феноменалното му представяне в хода на турнира? Става дума за "Златната топка" на Мондиала, която се връчва на най-добрия играч в надпреварата: награда, връчена на Родри от Испания.

Трябваше ли Меси да получи "Златната топка" на Мондиал 2026?

Халфът на "Ла Фурия Роха" имаше водеща роля за силното представяне на Испания в хода на целия турнир, като именно той олицетворяваше контрола и спокойствието, отвели испанците до световната титла. Той имаше основна заслуга и в двете части на играта, като в защита допринесе за това да се стигне до само 10 точни удара към вратата на Испания и един-единствен инкасиран гол. В атака пък много пъти именно Родри подхващаше най-опасните нападения.

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Лионел Меси

Още преди финала се смяташе, че наградата вече е спечелена от Меси

Въпреки това, мнозина анализатори заявиха още преди финала, че големият фаворит за приза е Лионел Меси. Нещо повече: много букмейкъри затвориха залозите за този пазар, тъй като се смяташе, че наградата почти със сигурност ще отиде при аржентинеца. Меси бе най-отличаващият се футболист от Аржентина, пък и в целия турнир, като бе главната причина "гаучосите" да стигнат толкова далеч в надпреварата.

Меси имаше основна заслуга за почти всяка победа на Аржентина, както и за няколко феноменални обрата, изковани собственоръчно от него. Статистиката му също бе впечатляваща: 8 гола и 4 асистенции, като само Килиан Мбапе го задмина по попадения, и то след участието му в малкия финал срещу Англия. Малцина очакваха толкова доминантно представяне от Меси на 39 години, но той го направи, като индивидуално впечатли повече, отколкото на Мондиал 2014 и Мондиал 2022, когато получи наградата за най-добър играч.

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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