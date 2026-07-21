Ограбиха ли Меси на Световното първенство след феноменалното му представяне?

Вече близо 48 часа след като Испания стана световен шампион, емоциите от финала не стихват. Покрай сериозните критики към Аржентина за представянето им в последния мач на Световното 2026, на дневен ред изплува и друга актуална тема: беше ли "ограбен" Лионел Меси след феноменалното му представяне в хода на турнира? Става дума за "Златната топка" на Мондиала, която се връчва на най-добрия играч в надпреварата: награда, връчена на Родри от Испания.

Трябваше ли Меси да получи "Златната топка" на Мондиал 2026?

Халфът на "Ла Фурия Роха" имаше водеща роля за силното представяне на Испания в хода на целия турнир, като именно той олицетворяваше контрола и спокойствието, отвели испанците до световната титла. Той имаше основна заслуга и в двете части на играта, като в защита допринесе за това да се стигне до само 10 точни удара към вратата на Испания и един-единствен инкасиран гол. В атака пък много пъти именно Родри подхващаше най-опасните нападения.

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Още преди финала се смяташе, че наградата вече е спечелена от Меси

Въпреки това, мнозина анализатори заявиха още преди финала, че големият фаворит за приза е Лионел Меси. Нещо повече: много букмейкъри затвориха залозите за този пазар, тъй като се смяташе, че наградата почти със сигурност ще отиде при аржентинеца. Меси бе най-отличаващият се футболист от Аржентина, пък и в целия турнир, като бе главната причина "гаучосите" да стигнат толкова далеч в надпреварата.

Меси имаше основна заслуга за почти всяка победа на Аржентина, както и за няколко феноменални обрата, изковани собственоръчно от него. Статистиката му също бе впечатляваща: 8 гола и 4 асистенции, като само Килиан Мбапе го задмина по попадения, и то след участието му в малкия финал срещу Англия. Малцина очакваха толкова доминантно представяне от Меси на 39 години, но той го направи, като индивидуално впечатли повече, отколкото на Мондиал 2014 и Мондиал 2022, когато получи наградата за най-добър играч.

На какво мнение бяха спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg по темата със "Златната топка" - може да чуете в предаването "Точно попадение" в YouTube:

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