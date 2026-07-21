След дни на протести: Зеленски уволни ключова фигура

Олександър Сирски е освободен от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Това съобщиха бившият съветник на министъра на отбраната Михайло Федоров, Сергий Стерненко и каналът „Украйна Контекст“, който е свързан с Офиса на президента на Украйна. Информацията беше потвърдена от източник на РБК-Украйна. Володимир Зеленски ще обяви това официално скоро. По-рано в Украйна се проведоха протести с искане за оставката на генерала.

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Срещата на Зеленски

Съобщава се още, че украинският президент се е срещнал и с министъра на отбраната Михайло Фьодоров, чието уволнение Сирски поиска. Подробности за срещата са неизвестни. Припомняме, че през уикенда беше съобщено, че Зеленски се е срещнал с военни лидери, за да избере нов кандидат за поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили. Според Financial Times президентът е бил готов да замени Сирски, ако той бъде заменен от командир, който ще поддържа отбраната по цялата фронтова линия.

🚨 JUST IN: Ukrainian media are reporting that Oleksandr Syrskyi has been dismissed as Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine



There has been no official confirmation of this information so far. pic.twitter.com/3AmOiNdeq8 — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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Криза

В Украйна избухна остра военно-политическа криза, след като министърът на отбраната Михайло Фьодоров обяви плановете на президента да го уволни. Решението на Зеленски беше критикувано от украински граждани и военни анализатори. На следващия ден Фьодоров говори пред репортери и говори за конфликта си с Александър Сирски, който настояваше за уволнението на министъра на отбраната, коментира телеграм-каналът "Важные истории".

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Едновременно с това в центъра на Киев и други украински градове избухнаха мащабни улични протести с участието на ветерани и действащи военнослужещи от украинските въоръжени сили, които продължиха няколко дни. Украинците подкрепиха популярния Федоров, известен с технологичните си реформи в украинските въоръжени сили и борбата си срещу непрозрачното разпределение на военните ресурси.

В същото време протестиращите поискаха уволнението на Сирски. Той беше критикуван за масово изпращане на войски в самоубийствени нападения, за неефективното и консервативно управление на армията и за склонността му да лъже и ласкае президентския кабинет.

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