"Левски поема голям риск с бездействието си на трансферния пазар, а Лудогорец набира скорост"

Българският гранд Левски, който е временен водач в класирането в Първа лига, все още няма реализиран входящ трансфер през зимния трансферен прозорец. А бездействието на "сините" на трансферния пазар може да се окаже твърде голям риск преди втория дял от сезона, когато Лудогорец се очертава да бъде значително по-конкурентен - особено след трансферите на Винисиус Ногейра и Руан Круз, които запълниха двете най-уязвими позиции на "орлите".

Финансите спират Левски за трансфери, но това може да натежи през пролетта

Защо обаче Левски бездейства на трансферния пазар? Според спортния журналист на Actualno.com Бойко Димитров, водещата причина е една. "Според мен, преди всичко, финанси. Хулио Веласкес каза, че основната цел пред Левски е съставът да не се отслабва, да задържат същото ниво. Това обаче не виждам как ще стане без нови футболисти", заяви той в предаването "Точно попадение".

"Дано не поемат голям риск с това да не привлекат никой, поне засега няма индикации, че ще бъде привлечен нов играч. Тази година се очертава много тих прозорец за Левски", каза водещият на предаването Стефан Йорданов. А неговият колега го допълни: "И това не е никак добре, защото Левски в един месец ще играе три пъти с Лудогорец - Суперкупа, Купа и първенство. Левски трябва да помисли за нови футболисти и да побърза, защото Лудогорец ще набира скорост."

