Войната в Украйна:

Лудница за дербито! Над 26 000 вече с билет, ЦСКА пуска още - стадионът ще гърми!

13 април 2026, 10:31 часа 552 прочитания 0 коментара

Голямото футболно дерби на България между отборите на ЦСКА и Левски отново няма да разочарова откъм атмосфера на трибуните, след като стана ясно, че над 26 000 души са закупили билет за днешния мач на Националния стадион "Васил Левски". Срещата е от 16:00 часа, а ЦСКА пусна в продажба и допълнителни билети, които ще могат да се закупуват до началото на второто полувреме (17:00 часа). Така Вечното дерби отново ще събере близо 30 хиляди души, както бе и през есента.

ЦСКА и Левски отново събират близо 30 000 души на "Васил Левски"

Припомняме, че в първото дерби между "сини" и "червени" победата бе за ЦСКА с минималното 1:0 след гол на Джеймс Ето'о. Тогава момчетата на Христо Янев извояваха успеха пред над 30 000 зрители на Националния стадион. Сега обаче дербито се играе в почивните дни около Великден, заради което много хора са извън столицата и нямат възможност да присъстват. Въпреки това, интересът е огромен, като времето също ще бъде благоприятно за привържениците на трибуните.

В момента има ремонтни дейности на стадион "Васил Левски", заради което някои блокове на съоръжението не бяха пуснати в продажба. Все пак от ЦСКА информираха в деня на мача, че билетите за блокове 43, 44 и 45 от сектор "Г", както и тези за блокове 32 и 33 от сектор "В", се пускат в продажба Решението за отварянето на допълнителните блокове бе оторизирано след приключване на ремонтните дейности в блок 44.

Фенове на ЦСКА

Eто какво написаха още от ЦСКА:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Напомняме, че билетите за "армейските" привърженици се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите за „армейските“ фенове са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

Днес ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
ЦСКА Левски Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес