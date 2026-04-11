Ас на Левски преди първото му дерби с ЦСКА: “Готов съм, мачът ще се реши от нас“

11 април 2026, 19:18 часа 276 прочитания 0 коментара

Вечното дерби между Левски и ЦСКА наближава. То ще се проведе на 13 април, понеделник, от 16 ч. на Националния стадион “Васил Левски“. Един от нападателите на Левски Радослав Кирилов, който не взе участие в първия мач между двата отбора за сезона, даде мнението си за предстоящото дерби. За него това ще е първият мач срещу ЦСКА с фланелката на Левски.

Радослав Кирилов: “ Мачът няма да се реши от точковата разлика“

Ето какво сподели Радослав Кирилов: “ Не играх в дербито през есента заради контузия, но съм готов за тази емоция. Мачът няма да се реши от точковата разлика, а от играта на терена. Фокусът ни е изцяло върху нашето представяне“. Радослав Кирилов вече е на 33 години. С опита си той е много полезен за Левски в кандидат-шампионския сезон на “сините“. Той се присъедини към тях в началото на настоящия сезон – през лятото на 2025 г.

Кирилов е вкарал 5 гола и е дал 4 асистенции за Левски

На “Герена“ Радослав Кирилов пристигна със свободен трансфер, като преди това игра за ЦСКА 1948. Към “червените“ той се присъедини от Славия, а другите два български отбора, а които е играл са Пирин Благоевград и Берое. От началото на сезона той е изиграл 36 мача във всички турнири, като е вкарал 4 гола и е дал 5 асистенции. Левски е лидер в Първа лига с 9 точки преднина пред втория Лудогорец един кръг преди края на редовния сезон. “Сините“ спечелиха 69 точки от 29 мача – 22 победи, 3 равенства и 4 загуби.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
