Майкъла с нов залп по Христо Янев: С този отбор на ЦСКА и аз мога да стана четвърти – с помощник Бай Добри!

Бившият защитник на ЦСКА Георги Илиев за пореден път атакува яростно треньора на „армейците“ Христо Янев. Макъла, както всички наричат именития бранител, говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че с този отбор на „червените“ и той може да завърши на четвърто място в Първа лига с помощник – домакина на родния гранд Добри Димов.

Георги Илиев допълни, че Христо Янев е надскочил нивото си със спечелването на Купата на България. В голяма доза ирония Майкъла предложи наставникът на ЦСКА да получи наградата „Треньор на годината“.

Георги Илиев е един от най-големите критици на младия специалист

„Понеже някои журналисти правят настройка, че аз съм против Христо Янев – не е вярно. Аз съм за този, който знае какво е ЦСКА и нивото, което се изисква. Той си свърши работата, взе Купата, класира ни да играем за евротурнирите. За неговото ниво това е много. Трябва да му благодарим, все пак сме четвърти. Даже предлагам да му дадем наградата за треньор на годината след този успех. За мен ЦСКА не играе добре и не успяваме да използваме прекрасните футболисти, които имаме. Не можем да уцелим състава. Имахме и голям късмет, в седем-осем мача се измъкнахме с късни голове. За купата – също. Вратарят ни стана герой“.

„С този отбор и аз мога да стана четвърти с помощник бай Добри. Не мога да разбера тези приказки, че Янев е съживил ЦСКА. Тези футболисти просто не искаха да играят при предишния треньор. А и освен това се взеха доста нови през зимата. Да, може би съм по-особен, но не мога да съм доволен от начина, по който се представя ЦСКА. И все пак, който дава парите, той поръчва музиката. Щом собственикът е решил и директорите са му гласували доверие, значи заслужава нов шанс. Харесват си го и казват, че е много добър треньор. Дано го видим и ние, защото аз имам друго мнение“, изригна Георги Илиев.

ОЩЕ: Силният човек в ЦСКА: Направеното от Валтер Папазки дава светло бъдеще на клуба за следващите 50 години!