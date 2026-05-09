Ганчев му подаде ръка, Мъри го шлифова - пътят на един мъжкар до английската Висша лига

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В исторически план само 10 българи са стигали до най-силното футболно първенство на планетата - английската Висша лига. Един от последните български футболисти, докосвали се до Премиър лийг, е Станислав Манолев. Мъжкар от една порода на изчезване, който не цепеше басма на никого на терена и извън него. А историята му е доказателство за това, че стига да се трудиш здраво, да попиваш знания от всеки и да се възползваш от всеки един шанс, можеш да стигнеш там, където и мечтите не могат да те отведат.

Станислав Манолев - от Благоевград до Висшата лига на Англия

Манолев е роден на 16 декември 1985 година в Благоевград. Развива се в една от най-силните школи - тази на Пирин, като именно там прави и първите си крачки в професионалния футбол. Първата голяма крачка в кариерата му обаче идва през 2005 година, когато е привлечен в Литекс. Гриша Ганчев му подава ръка, защото вижда в него голям потенциал. А в следващите няколко сезона Манолев оправдава това доверие - превръща се в основен играч за успехите на Литекс в края първото десетилетие на новия век, и то още в невръстна възраст.

Гриша Ганчев го взима в Литекс, а Мъри го изгражда като футболист

Манолев е грешникът за Литекс на финала на Купата на България през 2007 година срещу Левски - отбор, на който симпатизира като дете. Година по-късно той се реваншира, отбелязвайки победния гол срещу Черно море на финала за Купата, носейки трофея в Ловеч. А в Литекс има възможността да работи под ръководството на, по негови думи, най-добрия български треньор - Станимир Стоилов.

Именно Мъри шлифова Манолев като футболист и го убеждава, че той има данни за десен бек. Стоилов така го изгражда като футболист, че години по-късно, в европейски клубове, на Манолев му казват, че е завършен играч и е научен на всичко. През 2009 година идва и големият пробив на Манолев към европейския футбол - трансфер в нидерландския колос ПСВ Айндховен, и то за над 3 милиона евро.

Грандиозният трансфер в ПСВ

Литекс прави един от най-силните изходящи трансфери в историята на българския футбол, а Манолев продължава своето развитие зад граница. Макар и още ненавършил 24 години, Манолев вече е в един от най-силните отбори в Европа, а зад гърба си има и мачове за националния отбор на България, и то във времена, когато конкуренцията е убийствена. След 5-годишен успешен период в Нидерландия, включително с евроучастия, Манолев стига и до Висшата лига.

Преминаването във Фулъм и авантюрата в Русия

През 2013 година Станислав Манолев облича екипа на Фулъм, където е и най-добрият български футболист по онова време - Димитър Бербатов. Престоят е краткотраен и не толкова запомнящ се, но Манолев едва ли ще забрави как го вдигнаха от барбекю за дебюта му във Висшата лига. В следващите няколко години Станислав минава през авантюра в руския футбол - играе за отборите на Кубан и Динамо Москва, като остава там до 2016-та, когато решава да се прибере в България.

Изгонен от ЦСКА и готов да премине в Левски, но преминава в Лудогорец

На 31 години, с бременна съпруга, Манолев отхвърля други оферти и се завръща в българския футбол с отбора на ЦСКА. И пак при Гриша Ганчев - човекът, който му подаде ръка в началото на кариерата му. Играе за "червените" до 2019-та, когато Данаил Ганчев му казва, че Любослав Пенев не го иска в отбора му. Така Манолев разтрогва с ЦСКА, но и предупреждава, че е професионалист - ако получи оферта от Левски, би я приел. Такава действително идва, но от Лудогорец му дават по-хубави условия.

Окачва бутонките там, където ги обува за пръв път

Манолев отказва офертата на Левски, при това за втори път реже "сините", и приема предложението на хегемона от Разград. Там играе до 2020-та, показвайки че все още има футбол в краката му. Решава да завърши кариерата си там, където я започна - в Пирин. Манолев игра за "орлетата" до 2022-ра, преди да окачи бутонките. След това се пробва и като президент на родния си клуб, но си тръгва след конфликт с ръководител в Пирин.

Станислав Манолев - един от последните български играчи, които оставяха сърцето си на терена в истинския смисъл на думата. Сърцат играч, мъжкар, винаги прям и директен - характер, какъвто все по-рядко се намира в новата генерация футболисти...

Автор: Стефан Йорданов

