Цената на петрола реагира, след като САЩ заплашиха Иран с икономическа изолация

Цените на петрола отбелязаха ръст в ранните часове на петък, 14 август, след като САЩ заявиха, че морската блокада на иранските пристанища може да продължи „за неопределено време“. Това отново разпали опасенията относно енергийните потоци през ключовия Ормузки проток. Фючърсите на сорта „Брент“, които служат за международен еталон за цената на петрола, отбелязаха ръст от 1,72% до 88,57 долара за барел към момента на публикуване, докато фючърсите на американския сорт WTI се повишиха с 2,04% до 82,91 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха спад от 2% по време на сесията в четвъртък, но остават на път да отбележат седмично повишение от около 4%.

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Финансовият министър на САЩ заплаши Иран

Повишенията в петък следват предупрежденията на американския министър на финансите Скот Бесент в интервю за Newsmax за мерки, насочени към „икономическата изолация“ на Иран, които „никога не са били виждани“.

Коментарите на Бесент дойдоха, след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви пред репортери, че американските сили могат да поддържат блокадата на иранските пристанища за неопределен период от време.

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Предупрежденията идват, след като Обединените арабски емирства съобщиха в четвъртък вечерта, че Иран е атакувал два кораба на държавната компания ADNOC, които са преминавали през пролива.

По време на сесията в четвъртък цените отбелязаха спад, след като министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че износът на петрол през протока в момента е по-висок от отчетеното в много независими оценки.

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Международната енергийна агенция съобщи в сряда, че се очаква глобалното търсене на петрол да спадне повече от предварителните прогнози за тази година на фона на продължаващото затягане на ситуацията около пролива, предаде CNBC.