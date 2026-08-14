Иран затръшна вратата на Тръмп: Ормузкият проток остава блокиран

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" над Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран", предаде ДПА. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран - за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. Още: Иран опроверга Тръмп: Ормузкият проток остава блокиран

"Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа органът.

Невиждани досега мерки

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Припомняме, че от САЩ се заканиха, че ще предприемат "невиждани досега" мерки срещу Иран, заяви aмериканският министър на финансите Скот Бесент. "Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава", каза Бесент в интервю за "Нюзмакс".

"Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища", добави той.

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо. "Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега", каза Хегсет.

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