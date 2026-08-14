В Иран се разрази вътрешна борба за власт: Лагерът на войната набира сила пред този на мира

Иран е обхванат от ожесточени вътрешнополитически борби - различни фракции се сражават открито за стратегическата посока на войната със САЩ и Израел. Твърдолинейните духовници и военните командири изискват безкомпромисно прекратяване на всякакви дипломатически преговори, като използват за аргумент безпрецедентното публично отсъствие на върховния лидер Моджтаба Хаменей. Президентът Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи пък не искат да изключват дипломацията като опция. Така ожесточените вътрешни спорове разбиват традиционната секретност на режима, разкривайки опасен вакуум във властта на върха на държавата, пише Bloomberg.

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Вакуумът във властта

Президентът Масуд Пезешкиан наскоро предизвика бурна реакция, когато призна по държавната телевизия, че установяването на контакт с върховния лидер е изключително трудно. Моджтаба Хаменей пое абсолютната власт след израелския въздушен удар от 28 февруари, при който беше убит баща му - бившият върховен лидер аятолах Али Хаменей, но оттогава не е бил забелязван на публично място.

Според натрупаните до момента публични данни той е бил ранен и вероятно е претърпял някаква деформация по време на атаката, при която загина баща му в началото на войната, и оттогава се укрива. Твърди се, че Моджтаба Хаменей общува с други висши фигури от режима чрез бавна верига от посредници, за да избегне да бъде набелязан.

Снимка: Масуд Пезешкиан, Getty Images

Няколко дни по-късно Пезешкиан се опита да оттегли коментарите си, твърдейки, че двамата са провели седемчасова среща, посветена на вътрешното единство и ескалиращите икономически сътресения: 7-часова среща с върховния лидер Моджтаба Хаменей: Какво разкри президентът на Иран?

Въпреки че президентът настоява, че върховният лидер е в отлично здраве, липсата на видима върховна власт е парализирала нормалната работа на правителството. В продължение на четири десетилетия по-възрастният Хаменей функционираше като абсолютен арбитър в честите политически борби за влияние в Техеран. Неговият неопитен приемник понастоящем не разполага с утвърдената власт, необходима, за да смаже решително гласовете на несъгласните или да защити прагматиците от атаките на ултраконсерваторите.

„Моджтаба Хаменей не се появява публично, не е лесно достъпен и според информациите общува с висши длъжностни лица чрез посредници“, казва пред Bloomberg Арман Махмудиан, научен сътрудник в Университета на Южна Флорида. „В резултат на това за него е много по-трудно да осигури ясно и решително лидерство или бързо да разреши разногласията в рамките на политическия елит".

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Вътрешната битка

Тази празнота е окуражила фигурите от т.нар. „ястреби“ да предприемат остри публични атаки срещу Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи заради опитите им да спасят рамката за мир.

Прагматиците смятат, че осигуряването на облекчаване на санкциите от администрацията на Доналд Тръмп е единственият жизнеспособен механизъм за стабилизиране на сриващата се икономика и за предотвратяване на повторение на смъртоносните вътрешни въстания от януари. Тогава се проведоха мащабни граждански протести срещу режима заради влошеното икономическо състояние, които силите за сигурност разрешиха с кръв - твърди се, че може да са били убити над 36 000 души.

Привържениците на твърдата линия разглеждат дипломатическите контакти като предателство към Ислямската революция от 1979 г., като твърдят, че военноморската блокада на Вашингтон в Ормузкия проток трябва да бъде посрещната с безмилостна военна ескалация, а не с отстъпки.

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„Винаги е имало една група, която казва, че ни е нужно стратегическо споразумение със САЩ, и има група, която иска безкрайна война със САЩ“, отбелязва Саид Лайлаз, икономист и бивш президентски съветник.

Вътрешните борби се пренесоха директно в държавната телевизия и социалните мрежи. Саид Джалили, ултраконсервативен лидер във фракцията „Пайдари“, наскоро разкритикува дипломатите за това, че поставят икономическото оцеляване пред отмъщението за убийството на покойния върховен лидер.

В рамките на още по-крайното ескалиране на напрежението ултраконсервативният духовник Мохамад Багер Харази поиска премахването на президентските избори в полза на чисто ислямска държава. Харази нарече Пезешкиан „боклук“ и заплаши да обсади министерства с тежко въоръжени привърженици, преди съдебната власт да се намеси и да цензурира излъчванията му.

Снимка: Getty Images

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Военна консолидация

На фона на политическия хаос Корпусът на ислямската революционна гвардия (КГИР) засилва контрола си върху държавния апарат за сигурност. Водещите на държавната телевизия наскоро прочетоха указ, приписван на върховния лидер, с който консервативният Мохсен Резае е назначен за командващ на Върховния съвет за национална сигурност.

Вълна от паралелни военни назначения даде значително предимство на ветераните от Революционната гвардия, което сигнализира за решителна промяна към офанзивна доктрина на бойното поле, фокусирана върху външни операции.

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Преструктурирането демонстрира структурно обединение около твърдолинейни стратегии. Ключови фигури в режима проявяват засилена увереност, че поддържането на твърда военна позиция в Ормузкия проток ефективно възпира американски военни действия.

„По-твърдолинейните елементи са уверени“, казва Дина Есфандиари, ръководителка на отдела за геоикономика на Близкия изток в Bloomberg Economics. „Те смятат, че са с една крачка напред, и са стигнали до разбирането, че езикът на заплахите работи при Тръмп, така че всичко това е част от обединяването им около тази идея и по-нататъшното им укрепване".

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Дълбоката безизходица между прагматиците, отчаяно търсещи икономическо облекчение, и твърдолинейните, изискващи безкраен конфликт, оставя Техеран без цялостна стратегия за изход от войната.