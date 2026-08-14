40 000 футболни игрища: Петролен разлив в Ормузкия проток, а Тръмп го няма никакъв с Иран (СНИМКИ и ВИДЕО)

Гигантско петно с размерите на 40 000 футболни игрища се е появило в Ормузкия проток. Разливът на нефт се е отприщил на 3 август, след като петролен танкер е бил обстрелян и уцелен - най-вероятно от Иран, предаде BBC.
Петролът вече излиза на брега на иранския остров Кешм. Екологични експерти предупреждават, че разливът заплашва дивата природа, защитените екосистеми и рибарските общности около Кешм. Островът е дом на мангрови гори, а близките води съдържат коралови рифове и места за гнездене на ястребовидни костенурки, застрашен вид.
🚨 Giant oil slick the size of 40,000 football fields detected in the Strait of Hormuz— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026
The spill began after a vessel was struck in Omani territorial waters on August 3. Analysts cited by the BBC believe Iran was likely behind the attack.
The oil has now washed ashore on Iran’s… pic.twitter.com/lmVfduVIwa
Иран не е поел отговорност за инцидента.
Още: Иран затръшна вратата на Тръмп: Ормузкият проток остава блокиран
Разливът е още един от проблемите, които избуяха след решението на американския президент Доналд Тръмп да нападне Иран на 28 февруари, 2026 година. Сега Тръмп и САЩ залагат на икономическа стратегия, с която да пречупят Иран, след като по военен път това не стана. Вашингтон заявява, че е готов да поддържа морската блокада на Иран за неопределено време, като се очакват нови икономически санкции следващата седмица. Техеран, междувременно, настоява, че контролира Ормузкия проток и решава кой ще премине.
Преди войната, през пролива са преминавали 130-140 кораба всеки ден. Сега дневно минават само около 9 кораба, при това под заплахата да им се случи нещо - Иран периодично обстрелва цели в протока.
Преговорите за примирие са в застой. Това, което започна като кампания тип "блицкриг", все повече се превръща в продължителна обсада – с последствия за целия свят - ОЩЕ: САЩ готвят "невиждани досега" мерки срещу Иран
🚨 Squeezing Iran “for as long as it takes.” Global trade through the Strait of Hormuz has nearly ground to a halt— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026
The strait used to see 130–140 ships pass through every day. Now, that number has dropped to just nine.
Washington says it is prepared to maintain the naval… pic.twitter.com/EKaEwlJN2K