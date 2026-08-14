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40 000 футболни игрища: Петролен разлив в Ормузкия проток, а Тръмп го няма никакъв с Иран (СНИМКИ и ВИДЕО)

14 август 2026, 22:25 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
40 000 футболни игрища: Петролен разлив в Ормузкия проток, а Тръмп го няма никакъв с Иран (СНИМКИ и ВИДЕО)

Гигантско петно ​​с размерите на 40 000 футболни игрища се е появило в Ормузкия проток. Разливът на нефт се е отприщил на 3 август, след като петролен танкер е бил обстрелян и уцелен - най-вероятно от Иран, предаде BBC.

Петролът вече излиза на брега на иранския остров Кешм. Екологични експерти предупреждават, че разливът заплашва дивата природа, защитените екосистеми и рибарските общности около Кешм. Островът е дом на мангрови гори, а близките води съдържат коралови рифове и места за гнездене на ястребовидни костенурки, застрашен вид.

Иран не е поел отговорност за инцидента.

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Разливът е още един от проблемите, които избуяха след решението на американския президент Доналд Тръмп да нападне Иран на 28 февруари, 2026 година. Сега Тръмп и САЩ залагат на икономическа стратегия, с която да пречупят Иран, след като по военен път това не стана. Вашингтон заявява, че е готов да поддържа морската блокада на Иран за неопределено време, като се очакват нови икономически санкции следващата седмица. Техеран, междувременно, настоява, че контролира Ормузкия проток и решава кой ще премине.

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Преди войната, през пролива са преминавали 130-140 кораба всеки ден. Сега дневно минават само около 9 кораба, при това под заплахата да им се случи нещо - Иран периодично обстрелва цели в протока.

Преговорите за примирие са в застой. Това, което започна като кампания тип "блицкриг", все повече се превръща в продължителна обсада – с последствия за целия свят - ОЩЕ: САЩ готвят "невиждани досега" мерки срещу Иран

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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