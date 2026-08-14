САЩ готвят "невиждани досега" мерки срещу Иран

САЩ ще предприемат "невиждани досега" мерки срещу Иран, заяви aмериканският министър на финансите Скот Бесънт. "Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава", каза Бесънт в интервю за "Нюзмакс". ОЩЕ: Войната с Иран изчерпала една четвърт от важни за американската армия разузнавателни дронове (ВИДЕО)

"Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища", добави той.

JD Vance on Iran:



It’s inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable, and sometimes they don’t honor the commitments they make to us.pic.twitter.com/9twTWcoc9o — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо. "Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега", каза Хегсет.