Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ готвят "невиждани досега" мерки срещу Иран

14 август 2026, 6:23 часа 594 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ готвят "невиждани досега" мерки срещу Иран

САЩ ще предприемат "невиждани досега" мерки срещу Иран, заяви aмериканският министър на финансите Скот Бесънт. "Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава", каза Бесънт в интервю за "Нюзмакс". ОЩЕ: Войната с Иран изчерпала една четвърт от важни за американската армия разузнавателни дронове (ВИДЕО)

"Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища", добави той.

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо. "Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега", каза Хегсет.

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Ормузкия пролив икономически санкции Ормузки проток война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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