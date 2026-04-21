"Нямаме амбиции за титла, но Купата е наша!": Крушарски описа с цитат шансовете на Локо Пловдив за трофей

Локомотив Пловдив изпълни целта си за сезона в Първа лига и сега е насочил вниманието си към Купата на България. "Смърфовете" заемат 5-а позиция в класирането, което според президента на клуба Христо Крушарски е бил първоначалният план за кампанията. Наред с това тимът ще се бори за място на финала за Купата с Арда. Първата среща в Кърджали ще се изиграе в сряда, 22 април, а реваншът на "Лаута" е предвиден за 30 април. При евентуален успех Локо Пловдив ще се изправи на финала срещу победителя от другата двойка Лудогорец - ЦСКА.

Христо Крушарски вярва в шансовете на Локо Пловдив

Ден преди първия 1/2-финал президентът на "черно-белите" Христо Крушарски даде специално интервю пред "Мач Телеграф", в което коментира шансовете на отбора да се бори за трофея. Родният бизнесмен е оптимист, че Локомотив Пловдив има потенциала да спечели Купата на България: "Нямаме амбиции да ставаме световни шампиони, но Купата е наша! Така е казал някой. Не аз, а някой друг. Трябва да се потрудим, за да я вземем. Настройката е да успеем и аз съм оптимист. Искаме да играем финал и да вземем трофея. Това е всичко."

ОЩЕ: След дербито на Пловдив: Фенове на Ботев и Локомотив се млатиха край "Колежа" - шестима са зад решетките

Крушарски отказа да се заяжда с Илиян Филипов

След втория мач с Арда "смърфовете" ще се изправят срещу големия си градски съперник Ботев Пловдив. Последното дерби под тепетата завърши наравно 1:1, но преди това Локомотив изхвърли "канарчетата" от турнира за Купата на България с общ резултат от 2:0. По тази причина босът на "жълто-черните" Илиян Филипов се закани, че е време за разплата. Крушарски отказа да се включва в словесната закачка на Филипов и заяви, че всичко ще се реши на терена.

"Той нека си говори и пише каквото пожелае. Аз не се заяждам с никого. Говоря това, което мисля и виждам, че е редно да го говорим. Заяждането не води до нищо хубаво. Илиян Филипов си прави реклама и лошо няма в това. Аз нужда от реклама нямам. Имам нужда да бачкам и да се получава това, което искаме. Амбицията ми е да се стига до резултати с работа, а не с приказки", заяви той.

Накрая Крушарски за пореден път коментира слуховете, че ще се оттегли и Локомотив Пловдив може да бъде поет от друг инвеститор. Той бе категоричен, че никой друг, освен него, няма интерес към акциите на "смърфовете": "Омръзнало ми е от празни приказки. Честно! Не ми се говори повече по тази тема. Към днешна дата и час - интерес към Локомотив има само и единствено от мен. Това е всичко. От другаде няма. Изписаха се какви ли не щуротии и глупости, но те не отговарят на истината."

ОЩЕ: "Аз си държа на победа на ЦСКА срещу Левски! А аз ще ходя на мача, трябва да има какво да гледам": Прогнози "В мишената"