“Аз си държа на победа на ЦСКА срещу Левски! А аз ще ходя на мача, трябва да има какво да гледам“: Прогнози “В мишената“

Най-вълнуващата част от българския футбол е зад ъгъла. Освен плейофите в Първа лига, наближават и 1/2-финалите за Купата на България. Именно с тези сблъсъци беше изпълнен сегмента “В мишената“, където участниците в предаването “Точно попадение“ дават своите прогнози за най-интересните срещи през идната седмица. Естествено, третият сблъсък между ЦСКА и Левски беше главната тема, а спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев дадоха своите прогнози.

“Аз си държа на победа на ЦСКА с 1:0“

В сегмента “В мишената“ най-често най-интересното остава за накрая. В този случай това беше третото издание на “Вечното дерби“ между Левски и ЦСКА от началото на сезона. Емблемите на двата гранда излязоха на екрана. Николай, който по-рано в епизода отбеляза, че в мачовете между “червени“ и “сини“ не падат много голове се зачуди: “Да си държа ли на головете…“ Но докато той се чудеше, Стефан го прекъсна решен: “Аз си държа на победа на ЦСКА с 1:0“.

Още: Любимец на Христо Янев за дербито между ЦСКА и Левски: “Всяка грешка може да ти струва скъпо“

“Ще ходя на мача, трябва да има какво да гледам“

Бойко също не се бави и даде своята прогноза. Той обяви, че също ще предрече победа на ЦСКА, но с 2:1. И след като колегите му вече бяха дали прогнозите си, Николай вече реши: “3:2 за ЦСКА“. Бойко се зарадва на очакването за много голове, а Илиев оправда прогнозата си: “Еми ще ходя (на мача), трябва да има какво да гледам“. “В мишената“ предложи още 3 здрави сблъсъка за прогнозиране, и то само от света на българския футбол.

Стефан, Бойко и Николай предрекоха резултатите и на двата първи 1/2-финални сблъсъка за Купата на България Лудогорец срещу ЦСКА и Арда Кърджали срещу Локомотив Пловдив. А последната среща, за която дадоха прогнозите си беше откриващата за плейофите на първата 4-ка – Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Какво предрекоха за останалите срещи и какви други теми засегнаха в последния епизод тримата журналисти, можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Още: ЦСКА вдигна ас за Лудогорец, но Ицо Янев ще го пази за Левски – халф на „червените“ излиза на инжекции срещу „орлите“