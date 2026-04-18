Празник на "Герена": Голяма звезда на Левски се завръща за дербито с ЦСКА

Програмата за плейофите в Първа лига стана ясна и разпредели още в първия кръг да станем свидетели на "вечно дерби" между Левски и ЦСКА. От началото на сезона вече наблюдавахме две издания на този сблъсък - ЦСКА победи с 1:0 в първото, а второто завърши с равенство 1:1. Добрата новина за Левски е, че най-големият им коз от първото дерби с ЦСКА се завръща. Става въпрос за нападателя Мустафа Сангаре, който изглеждаше като най-опасния играч на "сините" в първото "вечено дерби" за сезона.

Сангаре се контузи лошо в 23-тия кръг

Малиецът се контузи по-рано през сезона, когато Левски победи Локомотив София с 5:4 на "Герена" в среща от 23-тия кръг на Първа лига. Тогава на "сините" им се наложи да правят обрат в резултата, след като "железничарите" поведоха. Тогава именно Сангаре беше главно дойстващо лице за Левски, но това дойде с цената на контузия. След мача стана ясно, че травмата ще го извади от терените поне до края на редовния сезон, а очакванията бяха той да пропусне и началото на плейофите.

Още: Основен играч на Левски преди плейофите: "Фокусирани сме, с мисъл да донесем трофей"

Само от Хулио Веласкес зависи дали Сангаре ще играе срещу ЦСКА

Тогава, в средата на месец Март, на Сангаре му се наложи да претърпи операция на коляното. Възстановяването му явно върви добре, като той вече прави бегови упражнения. Дербито с ЦСКА ще се проведе на 25 април, събота, от 16:00 ч. и малиецът има една седмица да започне тренировки с топка. От този момент само от старши треньора на Левски Хулио Веласкес зависи дали Сангаре ще играе срещу "армейците". Очакванията са нападателят да попадне в групата за мача.

Още: Решено е: Вижте датите и часовете, в които ще се проведат дербитата между Левски и ЦСКА от плейофите