Основен играч на Левски преди плейофите: "Фокусирани сме, с мисъл да донесем трофей"

18 април 2026, 12:52 часа 360 прочитания 0 коментара

Левски е лидер в Първа лига със 70 точки след края на редовния сезон. Вторият Лудогорец изостава с цели 10 точки и "сините" влизат в плейофите с много солидна преднина. Ако спечелят титлата и станат шампиони на България, това ще бъде първият такъв трофей за Левски от 17 години насам. Амбицията на играчите си личи, като те я показват както на терена, така и извън него. Един от основните играчи на "сините" Кристиан Макун пусна публикация в социалните мрежи, с която показа фокуса си.

Кристиан Макун: "Сега фокусът е изцяло върху втората част"

Ето какво написа Макун: "Щастлив съм за всичко, което изградихме по време на първата фаза в Първа лига. Сега фокусът е изцяло върху втората част, с мисълта да донесем тази важна титла на нашия клуб". Централният защитник е сред най-важните футболисти на Левски, като във всички турнири е изиграл 27 мача. Той е вкарал 1 гол и е дал 2 асистенции от началото на сезона.

Кристиан Макун

Макун има впечатляваща статистика за Левски

Когато Макун е бил на терена за Левски в Първа лига, "сините" са запазили 9 сухи мрежи. Друг впечатляващ показател на Майкон са жълтите картони. Той си е изкарал само 3 от началото на сезона, като и 3-те са в различни надпревари - по 1 в Първа лига, квалификациите за Лига Европа и Купата на България.

Николай Илиев Отговорен редактор
