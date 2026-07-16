Прекъснаха мача Дери Сити - ЦСКА след конфликт между феновете

Двубоят между Дери Сити и ЦСКА бе прекъснат при резултат 1:0 за Дери на стадион “Брендиуел” в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Главният съдия прибра двата отбора в съблекалните, след като привържениците на ЦСКА влязоха в пререкание с домакинските фенове, което принуди част от тях да влязат на терена. След няколко минути играчите на двата отбора се завърнаха на терена, след като нещата на трибуните се нормализираха.

Прибраха играчите на Дери и ЦСКА заради напрежение на трибуните

ЦСКА контролираше събитията на терена през първата част, но липса на прецизност в завършващата фаза пречеше на "черните" в този мач играчи на Христо Янев да материализират превъзходството си. Най-добрата ситуацията за "армейците" през първата част се откри пред Йоанис Питас, който в 17-а минута от чиста позиция стреля по тревата, но вратарят на домакините Брайън Меър спаси.

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Дери бе близо до гол с единствената си атака към вратата на Димитър Евтимов в последната минута на първата част, след като капитанът Майкъл Дъфи напредна по левия фланг и с хубав шут от малък ъгъл уцели десния страничен стълб. Дери поведе веднага след почивката. Елиъс Чампън реализира с глава в 47-а минута на празна врата, след като при центрирането в наказателното поле вратарят Димитър Евтимов се удари в играч на домакините и не успя да предотврати ситуацията. "Армейците" имаха претенции за нарушение срещу вратаря, но след преглеждане на ситуацията голът бе потвърден.

В 51-вата минута Дери беше близо до втори гол. Пробив отдясно завърши с подаване към Чапмън, който от чиста позиция не успя да уцели добре топката. Попадението и слабата игра на ЦСКА изнерви привържениците на отбора, които влязоха в пререкание със запалянковците на домакините, някои от тях влязоха на терена, което принуди съдията да спре мача в 57-а минута.

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