Христо Янев се сблъсква с невиждан казус преди ключовия реванш на ЦСКА срещу Дери

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори преди реванша с Дери Сити в I кръг от квалификациите на Лига Европа. "Армейците" спечелиха с 3:2 в София, а Янев коментира казуса с националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които не получиха визи. Той заяви, че за пръв път в кариерата си се сблъсква с такъв казус, като призна, че не е най-мотивиращото нещо да не можеш да използваш дадени играчи поради външен фактор.

Как Христо Янев и ЦСКА ще се справят без Лапоухов и Ебонг?

"Утре ще разберем дали отсъствието им ще ни повлияе. Направили сме всичко необходимо. Надяваме се да покажем всичко най-добро, което можем. За съжаление го имаме този проблем. Не е от моята компетенция. Аз съм длъжен да се съобразя с това, което разполагам. Ще направим необходимите размествания. Това може да ни обедини като група. Стойността на отбора се увеличава, когато реагираме", каза Христо Янев за Лапоухов и Ебонг.

"Колкото и да ми се иска да го споделя, няма да го направя. Не искам да го дам на противника. Трябва да направим така, че ЦСКА да продължи напред", добави той за стартовия състав. "Досега не съм имал такъв казус. За първи път ми се случва. Може да се учим по всяко време. Не е най-мотивиращото нещо да разбереш по независещи от теб причини, че няма да се изявиш на терена."

Още: Дери Сити – ЦСКА: Кога и къде да гледаме реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа?

"Всички ние искаме да продължим. За нас това е най-важната цел. Всичко, което се включва в такъв мач – ние сме подготвени. Надявам се да отстраним Дери в редовното време, в крайна сметка сме подготвени за всичко. При всички положения в София усетихме подкрепата на феновете. За нас е важно, без значение къде сме по света, да усещаме феновете. От нас се иска да ги радваме с добра игра и отборът да играе възможно по-дълго в Европа."

Относно младите играчи Даниел Николов, Васил Каймаканов и Алекс Тунчев, Янев каза: "Те затова са с нас, за да може всеки да получи възможност. Много сме доволни, имат своите качества, но разбираме и сложността на мача. Надявам се през сезона да ги видим на терена и те да блеснат със своите качества".

Още: Водещите клубове в България отново се противопоставиха на правило на БФС и ще плащат сурова санкция