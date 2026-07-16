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Иван Демерджиев се срещна с представители на администрацията и на Конгреса на САЩ

16 юли 2026, 20:18 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иван Демерджиев се срещна с представители на администрацията и на Конгреса на САЩ

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи, които предшестват участието му в министерска конференция на тема „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на Съединените американски щати (САЩ). Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Във Вашингтон Демерджиев разговаря с помощник държавния секретар на САЩ Тод Уилкокс. Акцент в разговорите беше модернизацията на правоохранителните органи в България, сътрудничеството между България и САЩ и борбата с трансграничната престъпност. Министърът изрази благодарност за последователната подкрепа на САЩ за модернизирането на българските правоохранителни органи, включително чрез обучителни програми, експертна помощ и предоставяне на специализирано оборудване. По време на разговорите беше потвърден общият ангажимент за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора и други транснационални заплахи.

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Министър Демерджиев се срещна и с конгресмена Джо Уилсън - съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ. Той благодари за дългогодишната и последователна подкрепа на конгресмен Уилсън за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ, както и за активната му роля в укрепването на трансатлантическата сигурност.

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Днес предстои участието на министър Демерджиев в международната конференция, в която участва по покана на държавния секретар Марко Рубио. В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC.

Във вторник, 14 юли, Иван Демерджиев замина на работно посещение в САЩ за участие в конференцията „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ.

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САЩ Американски конгрес Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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