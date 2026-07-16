Най-важните новини за деня: 16 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 юли 2026 г.

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ: ПЪРВООБРАЗЪТ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ Е ВЪЗСТАНОВЕН

В навечерието на президентските избори 52-ото Народно събрание възстанови на първо четене машинното гласуване. Идеята е машинен вот да има във всички изборни секции, с изключение на секциите под 300 души избиратели. Законопроекти в тази посока бяха внесли както от "Прогресивна България", така и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

ПЪТИЩАТА НИ СА "БОЙНО ПОЛЕ", НЯМАМЕ МАГИСТРАЛИ: ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР ОБЯСНИ ВИЗИЯТА СИ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Българските пътища са едно "бойно поле". Нека веднъж завинаги да си признаем, че в България няма магистрали, а скоростни пътища. България няма инфраструктура и мантинелите също не са в най-доброто си състояние. След това нека тръгнем от обучението на младите водачи, за които няма обучение на полигони - в това отношение трябва да се наблегне повече и да се въведат по-строги наказания в първите няколко години, след като шофьорите вземат книжка. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред bTV. Още: Шишков с идея срещу катастрофите: Държавата ще ползва камерите на тол системата

ДПС ДАДЕ ДЕМЕРДЖИЕВ НА СЛУЖБАТА В САЩ, КОЯТО САНКЦИОНИРА ПЕЕВСКИ ПО "МАГНИТСКИ"

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC - Службата за контрол на чуждестранни активи към Министерството на финансите на САЩ - срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, Според съобщението, разпространено от пресцентъра на ДПС на 16 юли, Иван Демерджиев е с повдигнато обвинение за "извършено длъжностно престъпление" по Наказателния кодекс, "следователно е с компрометиран интегритет".

ПРОТИВОРЕЧИЕ ЧАСОВЕ СЛЕД ДУМИТЕ НА РАДЕВ: БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА КИЕВСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА

Външният министър Велислава Петрова, която бе в Киев за срещата "Източна Европа - Украйна", е подписала Киевската декларация, която признава работата на коалицията и изразява "готовност да се засили" участието в нея. Това става часове, след като премиерът Румен Радев заяви в Париж, че страната ни напуска "Коалицията на желаещите", която подкрепя Украйна. Прави впечатление, че в съобщението, изпратено до медиите на пресцентъра на МВнР, няма информация за подписването на декларацията.

КАКВО ВСЪЩНОСТ СМЕ ПОДПИСАЛИ В КИЕВ? МВНР С НОВО ОБЯСНЕНИЕ*

Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна. Това се казва в позиция от Министерството на външните работи (МВнР), изпратена до медиите. Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

КАК ВЪНШНИЯТ НИ МИНИСТЪР АНГАЖИРА БЪЛГАРИЯ С "КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ" ДОКАТО МВНР ОТРИЧА (СНИМКИ)

Докато в България продължават да витаят въпросите дали и каква декларация е подписала или не е подписала българският външен министър Велислава Петрова-Чамова и от МВнР продължават да уточняват какво е станало или не е станало, нека видим какво представлява документът, който вчера бе приет в Киев.

КАЛОЯН МЕТОДИЕВ: РАДЕВ Е ЛЪЖЕЦ И Е ПРИКЛЮЧИЛ ЗАРАДИ УКРАЙНА И БЮДЖЕТА (ВИДЕО)

Радев е лъжец и е приключил заради Украйна и бюджета. Това каза в предаването Студио Actualno политологът Калоян Методиев, бивш депутат и член на Изпълнителното бюро на партията на Корнелия Нинова “Непокорна България“: “Радев ще бъде жестоко ударен. Той е приключил. На първо място заради ваденето на третия олигарх от списъка. С абсурдни аргументи, че от това ни зависело метрото. А се оказа, че въпросният узбек е със санкции по Магнитски, със санкции отделно британски, със санкции канадски, австралийски, Нова Зеландия, не знам още къде. Че се води като глава на престъпен картел, олигарх руски. Че едната от фирмите му има нещо общо с българското метро. Е, добре, този човек утре ако изчезне какво става? Българското метро спира? Освен това от години вече българското метро се снабдява основно от “Сименс“ и от “Шкода“. Още: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции

"ПОЛИТИЧЕСКА ШИЗОФРЕНИЯ": ДЕНКОВ АТАКУВА РАДЕВ ЗА УКРАЙНА

"Виждаме политическа шизофрения в правителството на "Прогресивна България" - премиерът Румен Радев казва, че не иска да участва в "Коалицията на желаещите", а външният министър Велислава Петрова-Чамова подписва декларация за подсилване на Украйна чрез "Коалицията на желаещите". България изглежда разкрачена между два свята". Това заяви бившият министър-председател, а сега народен представител от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред БНТ.

ЕС СЕ ПРОВАЛИ СЪС САНКЦИИТЕ, НО СЕ ИЗМЪКНА, ЗА ДА НЕ ПОВИШИ ЦЕНАТА НА РУСКИЯ ПЕТРОЛ. МОСКВА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДАДЕ НЕФТА СИ ПО МОРЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

В сряда, 15 юли, страните от ЕС за трети пореден ден не успяха да постигнат съгласие по новия (21-ви) пакет от санкции срещу Русия, което ги принуди временно да замразят тавана на цената на руския петрол за още една седмица, за да имат допълнително време за преговори съобщава Politico. Посланиците на държавите членки отложиха по-нататъшните обсъждания за 22 юли, като се споразумяха временно да запазят тавана на ниво 44,10 долара за барел до 23 юли, посочват двама дипломати от ЕС.

ТРЕВОГА СРЕД СЪЮЗНИЦИТЕ: ЕС ПОСТАВИ ВЪПРОС ПРЕД ЗЕЛЕНСКИ ЗАЩО СМЕНЯ ВОЕННИЯ СИ МИНИСТЪР (СНИМКИ)

Оставката на украинския министър на отбраната Михайло Федоров само 6 месеца след назначаването му е изненадала европейските съюзници на Украйна. Това стана ясно от думите на европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс пред "Европейска правда". "Да, и това беше голяма изненада" - така отговори той на въпрос дали вече е бил уведомен за тази оставка.

КРАЯТ НА ГАЗОВАТА СУПЕРСИЛА: АКЦИИТЕ НА "ГАЗПРОМ" СЕ СРИНАХА ДО ИСТОРИЧЕСКИ МИНИМУМ

Акциите на Газпром на Московската борса достигнаха ново 20-годишно дъно в четвъртък, 16 юли 2026 г. Акциите на компанията, която управлява най-големите газови запаси на планетата и държи монопол върху износа на газ по тръбопроводи, падна до 83,98 рубли, счупвайки дъното от финансовата криза от 2008 г. (по това време те струваха 84 рубли в дъното на колапса).

ИРАН НЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ВОЙНА, КОЯТО РАЗТЪРСВА ПЕТРОЛНИЯ ПАЗАР

Обещаният край на войната с Иран, въпреки провалените преговори за прекратяване на огъня и новите удари между САЩ и Иран през последните дни, облекчи един петролен проблем. Цената на суровия петрол спадна до под 75 долара за барел, приблизително там, където беше преди началото на конфликта през февруари. Но почти едновременно с това ескалацията на войната между Русия и Украйна през последните седмици създава друго, по-малко обсъждано, петролно главоболие: цените на рафинираните петролни продукти остават необичайно високи, сякаш суровият петрол все още се търгува над 100 долара за барел.