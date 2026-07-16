Войната в Украйна:

Киев отрече обвиненията, че стои зад убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ

16 юли 2026, 21:05 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Киев отрече обвиненията, че стои зад убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ

Украйна отрече днес да е замесена в убийството на главния инженер на завзетата от руската армия Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна, след като вчера Москва обвини украинските сили, че са убили служителя при атака с дрон, предаде Франс прес. Украинското външно министерство окачестви твърденията на Русия като безпочвени и подчерта, че няма нито едно независимо потвърждение или доказателство, че Украйна има нещо общо.

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Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че осъжда инцидента, при който е загинал главният инженер, и определи атаката срещу централата и срещу него като недопустима и сериозно застрашаваща ядрената сигурност.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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