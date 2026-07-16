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Министър Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт

16 юли 2026, 21:36 часа 676 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Министър Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт

Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието (МП).

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Министърът представи последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и за създаването на нова антикорупционна комисия. Николай Найденов акцентира върху усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние. Той запозна депутатите от Групата и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

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Участието на министър Найденов беше предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който обаче не се яви, без да представи мотиви за отсъствието си, което беше отбелязано от европейските парламентаристи, заявиха от МП. В началото на юли промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Те бяха приети от Народното събрание в края на юни.

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съдебна реформа Николай Найденов LIBE
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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