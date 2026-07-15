Дери Сити – ЦСКА: Кога и къде да гледаме реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа?

Носителят на Купата на България ЦСКА гостува на северноирландския Дери Сити в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първата среща, която се игра преди седмица на Националния стадион „Васил Левски“ в София, завърши при резултат 3:2 за „армейците“. Крехкият аванс на тима на Христо Янев обаче по никакъв начин не гарантира класиране в следващия етап от надпреварата.

Дери Сити – ЦСКА: Начален час и ТВ

ЦСКА понесе тежък удар преди заминаването за Северна Ирландия, след като стана ясно, че двамата беларуски национали в състава на „червените“ - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг не са получили визи за страната и трябва да останат в България. Очаква се сред титулярите да се завърне Джеймс Ето'о, който пропусна първата среща в София.

В колко часа започва мачът между Дери и ЦСКА?

Реваншът между Дери Сити и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа ще се състои на 16 юли, четвъртък. Срещата е част от по-ранната програма на надпреварата и ще стартира в 20:30 часа българско време.

Коя телевизия ще предава двубоя между Дери и ЦСКА?

Мачтът между Дери и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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